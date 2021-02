Bajo fuego estadista Larry Seilhamer por expresiones sobre estatus

El designado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, se convirtió hoy, sábado, en figura de críticas de otros miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) luego de expresarle a un medio que aunque él es estadista, entiende que Puerto Rico debe salir de la quiebra antes de reclamar la estadidad para la Isla.

Una de las figuras más prominentes que se han expresado al momento es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien aseguró que el asunto de la estadidad es un asunto "reivindicación de derechos".

"Mi querido amigo, quizá estás confundido, la Estadidad no es un mero asunto económico, se trata de reivindicación de derechos, de dignidad y de la representación igual a la que tenemos derecho como ciudadanos americanos", expresó el ejecutivo municipal en su cuenta de Twitter.

Poco después le replicó el exsenador, quien reclamó trabajar por reconstruir a Puerto Rico no es incompatible con exigir la estadidad.

"Los estadistas estamos en la lucha por la Igualdad que solo garantiza la Estadidad y eso es un hecho. Al mismo tiempo, seguimos trabajando por reestructurar la deuda y reconstruir a PR. Ambas cosas no son incompatibles. ¡Cuento con usted para dar la batalla en todos los frentes!", contestó Seilhamer Rodríguez.

No obstante, Rivera Cruz no es el único miembro del PNP molesto con las expresiones de titular de Estado.

El representante José Enrique "Quiquito" Meléndez expresó por su parte que si el secretario designado no entiende que el asunto de la estadidad es un "asunto de derechos humanos", este no votará por su confirmación.

"La Estadidad es un asunto de derechos humanos. Los derechos democráticos NO dependen de ninguna consideración económica. Los derechos humanos NO se negocian, se exigen, punto. Si el secretario de Estado no entiende esto NO contará con mi voto para su confirmación", aseguró en su cuenta de Twitter.

De manera similar se expresó el senador William Villafañe Ramos, aunque no expresó nombre directamente.

"El derecho a la igualdad ciudadana para los puertorriqueños se ha pagado con sangre. El dinero no puede imponerse sobre la justicia", expresó el exsecretario de la Gobernación bajo la administración Ricardo Rosselló.