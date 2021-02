Santuario de Animales urge ayuda para atender a cachorros rescatados

El Santuario de Animales San Francisco de Asís, Inc. (Sasfapr) se ha convertido en un “nursery” por la gran cantidad de cachorros rescatados y que albergan en el primer piso del edificio principal de la organización.

Entre sus más de 100 inquilinos, el santuario actualmente alberga 27 cachorros y cinco mamás recién paridas. “Esto aumenta nuestras necesidades y nuestros gastos ya que se nos agotan los suministros con mayor rapidez”, expresó Dellymar Bernal Martínez, presidenta de la Junta de Directores del Sasfapr.

Entre los artículos que actualmente urgen en la organización se encuentran periódicos y “pads”, comida de lata y comida seca para cachorros, vitaminas para cachorros, juguetes para perros y galletitas para perros.

“También necesitamos donaciones monetarias para cubrir el tiempo extra que los empleados tienen que trabajar para atenderlos, y para costear los tratamientos veterinarios que requieren para mantenerlos saludables”, explicó la rescatista.

“Exhortamos a las personas a que nos apoyen como hogares temporeros, adoptantes, y con donaciones, y a que operen a sus mascotas. Cada día vemos más perros y gatos naciendo en las calles, lo que agrava la situación de animales sin hogar en el país. Es importante que nos unamos en esta batalla. No queremos más animales malviviendo en las calles, pasando hambre, sed y maltrato. Ellos no piden nacer para sufrir y es nuestra responsabilidad darles un lugar seguro y mucho amor para crecer. Si como sociedad queremos que esto cambie no podemos mirar para el lado cada cual puede aportar dentro de sus posibilidades. Si actuamos hoy, veremos los resultados mañana”, puntualizó Bernal Martínez.

La organización recibe donaciones por ATH Móvil al 787-612-8587 y Paypal a [email protected].