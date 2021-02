Puerto Rico debe enfocarse en la epidemiología molecular, recomienda científico boricua

Ante el hallazgo de la nueva variante del COVID-19 en Puerto Rico, el presidente de Coalición Científica de Puerto Rico, Daniel Colón Ramos, cree que el enfoque en esta etapa de la pandemia debería ir dirigido a la epidemiología molecular.

Esta disciplina investiga cómo los contagios progresan y qué linaje del virus, en este caso el COVID-19, están infectado a los puertorriqueño.

Las expresiones surgieron durante una conversación virtual que formó parte de la conmemoración del 123° del natalicio de Luis Muñoz Marín, presentado por la fundación del mismo nombre. En ella, Colón Ramos abundó sobre los esfuerzos dirigidos a controlar esta variante y lo importante de continuar en alerta pese a que los contagios han ido disminuyendo.

Mira la entrevista completa:

"Esos sistemas se están estableciendo bajo recomendaciones en el sistema de Salud. Vamos a tener esos datos pronto y pudiese ser que si esas variantes llegan a Puerto Rico, se pudiera regar como pólvora y afectarnos", alertó el también profesor de la Universidad Yale.

Hasta ahora, todas las variantes que se han registrado pueden ser evitadas con uso común de mascarillas, el distanciamiento social y permanecer en espacios abiertos.

Otra que mirada que el científico recomendó es observar los puntos de entrada y cuáles son los lugares más comunes que provocan contagios.

"Debemos reenfocar los esfuerzos en puntos donde pudiese entrar el virus. Puertos entrada, por ejemplo. Los aeropuertos. Si tomas ese tipo de estrategia de manera inteligente, vas a poder permitir a la población ir regresando a la normalidad mientras usas la ciencia para que la población esté lo que mejor que pueda estar", explicó Colón Ramos a preguntas de Aiola Virella, editora en jefe de Metro Puerto Rico.

Oficiales electos lo escuchan

Al ser cuestionado sobre si la comunidad científica puertorriqueña está siendo escuchada, el científico contestó en afirmativa, aunque no siempre estén de acuerdo.

"Ahora mismo sí, no están escuchando. Si no me estuvieran escuchando, yo no lo estuviera haciendo", expresó.

"Cuando nosotros estamos teniendo nuestras discusiones nos sentamos con el equipo del gobernador y ellos escuchan lo que tenemos que decir. No siempre están de acuerdo… ellos hacen buenas preguntas. Nosotros contraponemos evidencia científica y se lo presentamos", abundó.

De esta manera, Colón Ramos sugirió que los funcionarios electos se beneficiarían de escuchar a la ciencia.

