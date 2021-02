Catedrática del RUM recibe prestigioso galardón de la NEH

La doctora Katherine Morales Lugo, catedrática auxiliar del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió el National Endowment for the Humanities (NEH) Faculty Award, que le otorga una subvención de $60 mil, con el fin de publicar un libro basado en su investigación doctoral sobre el bilingüismo en Puerto Rico.

Egresada de la clase del 2011, del mencionado Departamento, la educadora cursó su maestría en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y su doctorado en University of Dublin, Trinity College Dublin, en Irlanda. Ambas instituciones de educación superior europeas son milenarias, con una amplia tradición en las disciplinas de idiomas, literatura y letras.

Precisamente, mientras tomaba un curso de maestría se le ocurrió la idea de estudiar más a fondo el tema de bilingüismo en la isla, desde el punto de vista fonológico. Luego en su doctorado, decidió ampliarlo a nivel del discurso, con una investigación sobre la alternancia de código (conocido como el code-switching).

La doctora Morales Lugo primero centró su proyecto en la situación del bilingüismo y el inglés en Puerto Rico, en un nivel fonológico o a nivel de sonido con la alternancia de código.

“Me propuse estudiar cómo aparece el inglés a nivel de discurso. Por ejemplo, quiénes son las personas que hablan ese idioma en la isla y por qué lo hacen; qué nos dice de estos individuos la forma en que hablan, su trasfondo educativo, o de clase social, o de las oportunidades que se le dieron en la isla. Es muy interesante porque, básicamente, cuando escuchas a alguien, es como aprender sobre su identidad”, abundó.

En su doctorado, continuó la investigación del tema con un enfoque dirigido más hacia el nivel del discurso.

“Decidí estudiar las escuelas, porque son las instituciones que nos desarrollan desde edad temprana y juegan un papel de suma importancia en este caso, con el bilingüismo. Empecé haciendo estudios antropológicos, realizando observaciones en una escuela privada y una pública en el área oeste. Estuve seis meses en ese proceso, tomando notas, conversando con los maestros y directores, y aprendiendo de las dinámicas del lenguaje, cómo se manifestaba el idioma a través de las diferentes clases, matemáticas, ciencia e historia, no solamente inglés, y observando cómo los estudiantes se hablaban entre sí. A mitad del estudio, invité a los que quisieran que yo les entrevistara y de allí, surgió más material que me ayudó a descifrar cómo hablaban. Tuve casi un total de 54 participantes en ese estudio, en las dos escuelas seleccionadas, que de primera instancia no luce como mucho, pero era un montón, porque grabé como 60 horas o más. Luego todo eso se tiene que transcribir, lo que me tomó bastante tiempo. Terminé generando un documento supergrande de más de 150 mil palabras bilingües para analizar”, detalló.

Los hallazgos de su investigación, ahora serán parte de la publicación de su autoría avalada por la NEH, agencia federal que incentiva trabajos de excelencia y de alta calidad en el ámbito de las humanidades.

“Estoy sumamente agradecida por esta oportunidad, me siento bendecida, no lo puedo creer, es como un sueño. Este premio NEH Faculty Award, me permitirá poder enseñarle al pueblo de Puerto Rico y a la gente que estudia inglés en el mundo, la situación de bilingüismo que tenemos en la isla, por qué es importante, y lo que nos dice sobre nuestra historia, cultura, e identidad”, expresó, al tiempo que agradeció la educación que recibió en el RUM y a todos sus mentores, por un cimiento sólido que le permitió proseguir su ruta formativa.

Por su parte, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR y el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitaron a la catedrática por tan importante logro, que pone en manifiesto tanto la calidad de los exalumnos del mayor centro docente del país, como la excelencia de sus profesores.

“Extendemos una felicitación a la doctora Katherine Morales Lugo de parte de nuestra comunidad universitaria. Celebramos su logro como egresada y como catedrática. Con la subvención lograda, gracias a sus competencias y disciplina, hace una aportación histórica para el estudio, la enseñanza y el aprendizaje del bilingüismo, un tema fundamental para el desarrollo social local y globalmente. ¡Enhorabuena!”, expresó el presidente Haddock.

“Sentimos un orgullo inmenso cuando nuestros egresados brillan con propuestas tan pertinentes para el país. Más aun cuando regresan a su alma máter, ya como profesionales en la docencia, para aportar con el pan de la enseñanza a nuevas generaciones. En nombre de toda la familia colegial, felicito a la doctora Morales Lugo por esta distinción, producto de su labor investigativa y creativa. Con este premio, destaca la importancia de nuestros departamentos enfocados en las lenguas, humanidades y arte, que son parte integral de nuestra propuesta educativa de desarrollar profesionales holísticos”, sostuvo el rector del RUM.