PNP acusa a liderato de la Cámara por decidir hacer sesión especial en vez de bajar a votación Proyecto de Retiro Digno

El representante Víctor Parés Otero arremetió contra la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes por fallarle a los pensionados del gobierno, decidieron celebrar ayer una sesión especial en vez de haber bajado inmediatamente a votación el Proyecto de la Cámara 120, mejor conocido como el ‘Retiro Digno’.

“No existe ningún compromiso real de la mayoría del partido popular con nuestros pensionados y ayer fue el mejor ejemplo. La noticia del aislamiento del Presidente de la Cámara por su contacto con una persona positiva al COVID-19 surgió antes de comenzar los trabajos de la sesión especial. El PPD pudo haber puesto a votación el proyecto de Retiro Digno de manera inmediata; pero eso no fue la prioridad para ellos. Le dieron más importancia a celebrar esa sesión especial, ya que no la cancelaron a pesar de que todos en el Capitolio sabíamos de la situación con el COVID, pero si cancelaron la votación de la medida que protege a nuestros jubilados. Estaba bien exponer a los legisladores a una sesión especial, pero no para bajar a votación el proyecto. Eso no se hace; los retirados están primero que un homenaje”, sentenció el representante por el Distrito #4 de San Juan.

Según explicó el legislador, la noticia del positivo y el aislamiento del presidente cameral recorría los pasillos de la Casa de las leyes desde tempranas horas de la mañana, sin embargo, aun cuando la misma comenzó a publicarse en las redes sociales y medios de comunicación, el PPD continuó con la sesión especial por el natalicio del Luis Muñoz Marín como si nada.

Al concluir dichos trabajos, cesaron indefinidamente; algo que nunca había sucedido.

“Me siento indignado con lo que aconteció ayer y la decisión de algunos de los líderes actuales de esa delegación de seguir con el homenaje, independientemente de sus méritos, pero no bajar la medida. A mi entender, debieron haber hecho una de dos cosas: cancelar ambas sesiones-la especial y ordinaria-o recesar de la especial y traer a votación la medida del Retiro Digno. Pero el liderato de esa delegación prefirió hacer un homenaje en vez de proteger a nuestros pensionados. Esa es la realidad que todo servidor público vió ayer”, añadió el legislador del Partido Nuevo Progresista.