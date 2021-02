Chocan Casa Pueblo y el Colegio de Peritos Electricistas por trabajos de energía solar en Adjuntas

El Colegio de Peritos Electricistas se querelló ante la Policía de Puerto Rico por la inclusión de tres mujeres en el proyecto que desarrolla Casa Pueblo en Adjuntas para que el casco urbano se ilumine con energía solar. La alegación es porque las mujeres no son electricistas, sin embargo, Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de Casa Pueblo sostiene que el trabajo de las adjunteñas es de apoyo, y calificó como agresiva la actitud del gremio que representa a los electricistas.

La situación llegó al punto de que un agente de la Policía Estatal visitó las instalaciones de Casa Pueblo por la querella. Según Massol Deyá, anteriormente miembros del Colegio de Peritos Electricistas amenazaron con un arresto civil a las mujeres que trabajaban en el proyecto el pasado mes de diciembre de 2020.

“No entendemos la actitud agresiva, no cooperan, no ayudan, no son solidarios, pero si tratan de intimidar a un grupo de mujeres que participaban, que son aprendices ayudantes y que representan un modelo a la comunidad de que la mujer puede participar en la instalación de sistemas solares.”, expresó Massol Deyá

Adjuntas Pueblo Solar, la iniciativa en la que el grupo de mujeres trabajó, es conceptualizada y desarrollada por Casa Pueblo junto con la Fundación Honnold y la Asociación Comunitaria de Energía Solar de Adjuntas, (ACESA, por sus siglas). Esta consiste en un sistema de micro redes de 220 kW con un megavatio de almacenaje para energizar 18 espacios comerciales del casco urbano de Adjuntas.

Massol Deya alegó, en declaraciones escritas, que recomendaron a mujeres que han tomado cursos de energía solar con experiencia voluntaria en otros proyectos.

“El Colegio de Peritos Electricistas se querella ante la Policía señalando al instalador contratado por la Fundación Honnold porque, como proponentes, desde Casa Pueblo pedimos que abrieran espacios para aprendizaje en el proceso para capacitar a mujeres y personas de nuestro pueblo en el trabajo. Que en lugar de contratar ayudantes fuera de Adjuntas, hicieran un esfuerzo de contratación local”, alegó Massol Deyá.

También, expresó que, a pesar del trabajo de impulsar el desarrollo de la energía solar y la transformación energética, el Colegio de Peritos Electricistas no se les acercó para orientar u ofrecer apoyo a los trabajos que realizan para la comunidad de Adjuntas.

De igual forma, detalló la importancia de que se ofrezca un currículo con perspectiva de género en las escuelas para educar y cambiar los modelos de acción y el desbalance que existe en las instalaciones fotovoltaicas.

Al momento de esta publicación, el presidente del Colegio de Peritos Electricistas, Luis Sánchez, prefirió no ofrecer declaraciones sobre la situación.