Ofrecen vivienda para personas sin hogar en San Juan

El alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, anunció hoy la entrega de unos 20 certificados de arrendamientos a personas sin hogar en el municipio.

Durante una conferencia de prensa, el ejecutivo municipal indicó que los participantes del programa tendrán acceso a una vivienda por medio de un arrendamiento o un voucher del Departamento de la Vivienda.

"Hoy estará comenzando lo que es la firma de los primeros 20 contratos de arrendamiento de hogares para personas sin hogar. Personas que no tienen un hogar y que han estado viviendo en nuestras calles y a través de esta iniciativa que estamos haciendo en el día de hoy van a tener derecho a un hogar seguro, a un arrendamiento que les permite tener acceso a un hogar seguro con condiciones dignas para poder vivir", dijo Romero.

El alcalde agregó que el arrendamiento tendrá un año de vigencia. Además, comentó que el beneficio incluye el pago de la renta y de los servicios de agua y energía eléctrica. Mencionó que esperan entregar otros 114 certificados de arrendamientos a personas sin hogar en el municipio de San Juan.

Romero también planteó que los fondos para este programa provienen de una asignación de $542,000 del Departamento de Vivienda federal. Añadió que los participantes se seleccionaron por medio de los programas que atienden a personas sin hogar como Casa Nuestra Gente y del Centro de Acogida del municipio. "Con este tipo de iniciativa lo que buscamos es, primero, remediar una necesidad inmediata de vivienda, pero una vez tenemos una persona con una vivienda segura por un año la meta al final es lograr que la persona logre la mayor autosuficiencia, el mayor grado de salud y que reúna las condiciones para que en ese año podamos apoyarlo de una manera integrada, multidisciplinaria, y que al final hasta iniciativas para que puedan incorporarse al mercado laboral", sostuvo Romero, quien además comentó que unas 20 organizaciones sin fines de lucro participaron en la iniciativa.

Por su parte, Romero reconoció que la población sin hogar en San Juan podría rondar las 2,000 a 3,000 personas pese a cifras del Censo que apuntan a unas 700 personas sin un techo seguro.

Según el conteo del censo, que te tengo que decir que no es correcto, pero son cifras oficiales, alegadamente no llega a 700 personas, pero es mucho más que eso", señaló el ejecutivo municipal durante una conferencia de prensa en la Plaza Convalecencia en Río Piedras. Romero no precisó la ubicación de los hogares para las personas ya que se trata de viviendas identificadas por medio del catálogo del Departamento de Vivienda.

Retoman Unidad Móvil de Salud

Romero también anunció la inauguración de una Unidad Móvil para proveer servicios de salud para personas sin hogar en el municipio.

"Esta es una Unidad Móvil que se compró aproximadamente unos cuatro años y que el Municipio de San Juan no la había utilizado", dijo Romero, quien comentó que la adquisición de la unidad surgió durante el proceso de vistas de transición y que tuvo un costo de $382,000.

La Unidad, según Romero, proveerá servicios de salud a personas sin hogar. Agregó que esta Unidad también dispone de servicios de duchas, aseo, alimentos y materiales preventivos para el cuidado de la salud ante la pandemia del COVID-19. Incluso, Romero indicó que hoy estarían realizando pruebas de diagnóstico de COVID-19 y VIH.

Mientras que Francine Sánchez, directora del Departamento de Desarrollo Social y Comunitario del municipio, puntualizó que la Unidad se trasladará a siete puntos donde mayor concentración de personas sin hogar hay en el municipio. Añadió que la unidad permanecerá entre una a dos semanas en cada una de estos puntos. Durante este periodo, Sánchez explicó que se identificarán albergues transitorios para las personas sin hogar que acudan a dicha unidad de servicios. Sin embargo, Sánchez comentó que no se estará vacunando a la población sin hogar en esta Unidad Móvil.

