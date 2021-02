Misión Juno detecta un impacto de meteorito en Júpiter

Un equipo del Southwest Research Institute cree haber captado un meteorito impactando contra la superficie de Júpiter en los datos del espectrógrafo ultravioleta de la misión Juno de la NASA.

En abril de 2020, este instrumento, denominado UVS, observó una emisión brillante de corta duración desde una fuente puntual en la atmósfera de Júpiter. "Creemos que este es un meteorito que impacta a Júpiter en lugar de un TLE (evento luminoso transitorio)", explica en su cuenta de Twitter la investigadora principal del estudio, Rohini Giles.

La emisión de energía fue consistente con una bola de fuego producida por un meteoroide de 250 a 5000 kilos, lo que corresponde con un diámetro de uno a cuatro metros, que entraba en la atmósfera de Júpiter, según el estudio, publicado en Geophysical Research Letters.

Al considerar todas las observaciones realizadas con UVS durante los primeros 27 sobrevuelos de la misión, el equipo estima una tasa de flujo de impacto de 24.000 por año para impactadores con masas superiores a 250-5.000 kilos.

Juno is a spin-stabilized spacecraft, and as the spacecraft rotates, the UVS instrument observes swaths of the planet. On on a single spin in April last year, we saw this bright spot pic.twitter.com/QoI3q5sJuM

