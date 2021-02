Lúgaro asegura que se ha recrudecido el machismo en la política

Ante el anuncio de su salida de la política electoral de Puerto Rico, la licenciada Alexandra Lúgaro explicó sus razones para salir de esta, criticando el machismo que se vive en ella y hablando de su futuro laboral.

En entrevista con Radio Isla, la excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, habló sobre lo difícil que es insertarse en la política del país llegando con un pensamiento diferente y haciendo frente estructuras de poder.

“Es sumamente duro entrar en la política, pero más aún lo es si se es mujer, si ser joven, si ser libre de decir lo que se piensa y si se está dispuesto a enfrentar las estructuras que por años nos trajeron hasta aquí”, comentó.

Para la también pasada candidata independiente a la gobernación, y obteniendo un 11 por ciento del apoyo electoral, “se ha recrudecido ese machismo porque se ha normalizado, basta con usted entrar en Twitter y una búsqueda sencilla de ver la misogenia”.

Te recomendamos:

Sobre las razones de su salida de la política, la licenciada habló de las diferentes razones que la llevó a tomar esta decisión, que van desde su hija, hasta la realidad económica que ha vivido por los últimos seis años, donde asegura no devengó ingresos.

“No te puedo negar que eso es un factor (su hija) que de alguna forma incide en la decisión pero no es lo que le da mayor peso. Mi familia me ha apoyado durante ese proceso, mi familia conoce porque entré a la política electoral y conocen lo sucia que puede ser la política electoral, y es lamentable que desde tan pequeña mi hija haya tenido que ver como vivimos en un país donde ya no hay líneas profesionales o éticas, esas líneas de cruzan para atacar lo más preciado para un ser humano, si ese ser humano se apresta a enfrentar unos intereses muy particulares y en ese sentido pues mi hija lo entendió, mi familia lo ha entendido y hemos intentado mantener ese núcleo protegido, con todo y que sí es un gran peso. También, sin duda, la parte económica, yo he estado seis años buscando continuar ayudando al país y durante ese proceso pues uno no está devengando ingresos, hemos tenido que hacer un sinnúmero de arreglos”, indicó.

Sin haber tenido en su juventud un interés por la política, la pasada candidata a la gobernación expresó su deseo de que los espacios por los que ella ha pasado sean ocupados por otras personas. “Creo que en lo personal es momento de que yo pueda también contribuir desde otros espacios para cambiar las cosas que quiero que tengan un tipo de movimiento”, aseguró.

Actualmente, la licenciada comentó que cuenta con varias ofertas de empleo, y pronto estará haciendo el anuncio de hacia dónde se dirigirá, aunque descartó ocupar alguna posición no electa en el gobierno.

Lúgaro fue candidata a la gobernación de manera independiente en las elecciones del 2016, y luego corrió para el mismo cargo en el 2020 bajo el Movimiento Victoria Ciudadana.

Mira la entrevista aquí: