La nueva función de Twitter, así funcionan los mensajes de voz privados

Twitter quiere incorporar nuevas funciones que tengan el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios. La nueva característica se trata de enviar mensajes directos de voz, la misma ya está disponible en varios países.

Sin embargo, el limite de duración de los mensajes de voz es de 140 segundos. Los nuevos mensajes directos de voz pueden ser enviados desde la aplicación de Twitter de iOS y Android.

Según reseña el portal Hipertextual, los mensajes de voz fueron pensados para brindar a las personas una nueva forma de expresarte. Además, se necesita para ayudarlos a conectarse a través de los mátices, la emoción y la empatía.

Twitter también ha incorporado los tuits de voz. Bajo la premisa de que "280 caracteres a veces nos son suficientes", añadieron esta función para agregar audio a los mensajes.

Esta función se encuentra disponible desde hace más de ocho meses. Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente se debe tocar en botón grabar en la ventana de creación del tuit.

🎤test,🎤test: Starting today, you'll be able to record and send voice messages in DMs 😉 Here’s how👇

PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof

— Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021