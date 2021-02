Anuncian $74.7 millones para Bayamón, Barceloneta, Orocovis, Patillas, San Juan, Centros 330 y Head Start

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció este miércoles varias asignaciones en fondos federales que suman 74,749,937 dólares por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de cuidado a niños.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Oficina de Head Start de la Administración de Niños y Familias, asignó varias partidas de fondos bajo el programa de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales, se informó en una declaración escrita.

Entre los fondos asignados, el Municipio de Bayamón recibirá 1,798,106 dólares; el Municipio de Patillas recibirá dos partidas de 11,722,972 dólares y 290,400 dólares y el Municipio de San Juan recibirá 2,299,118 dólares. Además, el Centro de Desarrollo Familiar SHS Diócesis de Mayagüez recibirá 12,349,404 dólares y la la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez recibirá 1,946,000 dólares.

Por otro lado, dentro de los fondos de HHS para Head Start y Early Head Start, el Municipio de Barceloneta recibirá 17,954,068 dólares; el Municipio de Guayama recibirá 12,988,502 dólares y el Municipio de Orocovis recibirá 8,356,546 dólares. Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de losmismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales para los Centros 330.

A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles. Como parte de estos fondos, el Municipio de San Juan recibirá 1,104,581 dólares y el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 4,806,130 dólares.

Dentro de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCIPC National Center for Chronic Diseases Prevention & Health Promotion (DP), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 1,080,110 dólares para investigaciones cientificas para el proyecto “Prevention and Control of Chronic Disease and Associated Risk Factors in Puerto Rico”.

