Policía asegura que "por las carreteras no pueden transitar esas scooter”

El Negociado de la Policía de Puerto Rico estará contactando a los encargados de alquilar los scooter en el área de San Juan para conocer los detalles de cómo se alquilan, a quiénes y hasta donde están permitidos utilizarse.

En entrevista con WKAQ, y luego de que se documentara personas utilizando estos vehículos en medio de una vía principal de alta velocidad, el teniente Elvin Zeno, fue categórico en que "por las carreteras no pueden transitar esas scooter”.

"Esto prácticamente viene a sustituir la bicicleta, la están alquilando en el casco urbano de San Juan para que los turistas puedan explorar distintos lugares, como el Morro, pero es solamente para utilizarla en esa área, no es para utilizarla en carreteras principales y mucho menos por la vía pública. Nosotros estuvimos viendo los videos que nos suministraron, totalmente irresponsable los ciudadanos", comentó el policía.

El uniformado, opinó que los usuarios de estos scooter están expuestos a recibir heridas graves ya que no cuentan con "ningún tipo de seguridad, no tienen casco, el calzado no es el adecuado, ni guantes".

"El video que me enviaron es de la Baldorioty, y es bien peligroso. Los accidentes que hemos tenido con peatones han sido bastante intensos la escena, los vehículos ahí van a alta velocidad, 60 millas por hora", agregó.