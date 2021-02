PNP en la Cámara dice informes sobre interpelaciones son "inconsecuentes"

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a los representantes Lourdes Ramos Rivera y Juan Oscar Morales Rodríguez, catalogaron como un mero “espectáculo mediático sin consecuencia alguna" los informes finales de las sesiones de interpelación a los designados secretarios de Salud, Carlos Mellado y de Educación, Elba Aponte.

“Puerto Rico conoce lo que sucedió en esas dos sesiones de interpelación a secretarios que no han sido confirmados y que apenas llevaban semanas en sus puestos. Al de Salud la delegación del Partido Popular Democrático sólo se hacía la misma pregunta todo el tiempo sobre las vacunas y la respuesta fue la misma que había dicho en sobre 12 conferencias de prensa. Mientras que a la de Educación fue tan obvio el intento de atropellarla que le hicieron preguntas de contratos bajo la pasada administración y hasta se fueron del hemiciclo en una abusiva sesión de casi 11 horas. Estos informes son inconsecuentes”, señaló Méndez Núñez.

“Esta es otra evidencia adicional de la falta de trabajo legislativo. En casi dos meses de gestión, la Cámara del PPD solo ha producido la aprobación de un proyecto de ley y no hay nada convertido en ley o para la firma del Gobernador. Esta es la primera vez que sucede en la historia moderna de la legislatura. A falta de productividad, se enfrascan en interpelaciones a destiempo con informes que no dicen nada. Es un espectáculo mediático, eso es todo”, agregó el expresidente de la Cámara Baja.

Por su parte Ramos Rivera, quien es la portavoz del PNP en la Comisión de Educación destacó que los informes presentados en la mañana de hoy, martes, no incluyen el abuso que hubo contra la designada secretaria de Educación.

Te recomendamos:

“El informe no dice que al doctor Mellado le ofrecieron sentarse luego de varias horas de interpelación, mientras que la designada Secretaria nosotros tuvimos que exigirle a la mayoría que la sentara después de casi seis horas parada. Tampoco dice que el Presidente de la Cámara la ofendió con preguntas dirigidas a mofarse de su inteligencia, como la de que es “dos más dos”, mucho menos dice que luego de casi 12 horas de sesión, no había representantes del partido popular para cerrar los trabajos pues todos se fueron. En fin, ese reporte es inconsecuente en la historia de la Cámara, tal y como ha sido este mes y medio de trabajo por parte del PPD. Es la Cámara de no hacer nada”, dijo Ramos Rivera.

“El doctor Mellado explicó todo como había dicho en innumerables entrevistas con medios de comunicación. La interpelación es el último recurso, se usa si los jefes de agencia no responden a pedidos directos de información. Eso no pasó en estos casos. Nunca ninguna de las presidentas de las comisiones de Salud o Educación tan siquiera hicieron los acercamientos para una reunión o vista ejecutiva o publica; jamás. Por eso esas sesiones fueron un espectáculo mediático sin consecuencia alguna para el pueblo. Eso es algo bien triste para esta Cámara del partido popular”, sentenció Morales Rodríguez.