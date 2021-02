Guánica pone a disposición de Educación facilidades para reinicio de clases en agosto

El alcalde de Guánica, Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos se reunió en la mañana de hoy con el director de la región educativa de Ponce del Departamento de Educación (DE), Roberto Rodríguez, para poner a disposición de la agencia las antiguas facilidades del plantel Franklin D. Roosevelt, que habían sido adquiridas por el Municipio. De la reunión participó además el senador de distrito, Ramoncito Ruiz Nieves.

La administración municipal pasada había planificado el uso del plantel para habilitar la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), “pero ante la prioridad que tiene la educación de nuestros niños y adolescentes, vamos a poner nuestros esfuerzos en ayudar a solucionar esta situación”, añadió el alcalde.

“Estamos hablando de un inicio de clases para agosto, ya que para el mes de marzo (en apenas dos semanas) no es posible iniciar clases presenciales. Así lo atestiguan los mismos empleados docentes y no docentes con los que he estado en comunicación”, añadió. El senador Ruiz Nieves destacó que además se analizaron tres planteles escolares que se cerraron por su matrícula limitada que podrían ser utilizados una vez certificados para la educación presencial. “Todo esto Rodríguez lo presentaría a la secretaria designada, profesora Elba Aponte”.

Senador presenta medida para que padres puedan solicitar que sus hijos repitan el año escolar La medida fue presentada por el novoprogresista Henry Neumann Zayas

Rodríguez Ramos estuvo acompañado además de la presidenta de la Legislatura Municipal de Guánica, María de los Ángeles Ortiz, quien es educadora y ditectora de la escuela María Luisa McDougall. “De hecho, esta escuela Mcdougall está en unas condiciones aceptables, pero mi posición es que debe someterse a una nueva evaluación por parte de ingenieros especialistas”.

El alcalde insistió en su posición de colaborar en todo lo que haga falta para beneficiar a la población, “y reitero mi llamado al gobernador Pedro Pierluisi para que separe tiempo en su agenda para atender nuestros reclamos. Este llamado lo estoy haciendo desde diciembre, con el cambio de administración. Aquí realizamos una transición ordenada con el equipo de Santos ‘Papichy’ Seda, pero necesitamos saber al detalle qué tienen pendiente las demás agencias del gobierno central. Para reconstruir al sur, hay que contar con Guánica”, finalizó.