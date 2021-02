Empleados de Hima San Pablo decretan paro de 24 horas

Empleados del hospital Hima San Pablo en Caguas decretaron un paro de 24 horas luego de que la administración de la institución hospitalaria les requiriera renunciar a su derecho de recibir el pago del bono de Navidad.

“Los empleados del hospital han tomado esta decisión porque desde el pasado octubre llevamos intentando negociar con la administración de Hima San Pablo un nuevo convenio colectivo para quienes han dado la batalla en la primera fila contra esta pandemia. Pero cada propuesta económica que somete el comité negociador del sindicato ha sido rechazada por Hima, señalando que para discutirlas los trabajadores tienen que renunciar a su derecho de recibir el pago del bono de Navidad”, explicó Gerson L. Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores.

Guzmán López detalló que el paro de labores de todo el personal profesional y no profesional del hospital representado por la UGT se llevará a cabo el miércoles 17 de febrero desde las 7:00 a.m.

“Nosotros como sindicato y los empleados como trabajadores comprometidos con la salud de los pacientes no queríamos llegar a estas consecuencias, pero la avaricia y la aspiración a la explotación de los trabajadores de salud por parte de la administración de Hima nos llevó a tomar la decisión. Hima pretende que los empleados renuncien por anticipado a recibir dicha bonificación, aun estando contemplada en el Convenio Colectivo y esto no se lo vamos a permitir”, reiteró.

El líder sindical añadió que el Grupo HIMA -San Pablo ha reiterado en varias ocasiones tener la capacidad económica para para cumplir con las propuestas de la Unión, pero aun así se niegan a negociar.

“La UGT ha cuestionado a Hima sobre su capacidad financiera y ellos han explicado que no tienen incapacidad económica alguna que le impida cumplir con sus obligaciones. Lo que evidencia la mala fe y el total desinterés en llegar a acuerdos sobre las condiciones de trabajo de sus empleados en el Hospital HIMA-San Pablo de Caguas”, reiteró.

Guzmán López informó a la comunidad en general que deben tomar en consideración que podrían afectarse los servicios ante el paro programado para el día 17 de febrero, pues ese día el personal estará en la calle luchando para mejorar sus condiciones de vida y trabajo.