Doctora presenta libro para promover el éxito escolar en los niños

La educación de los niños en el nivel primario es fundamental para su desarrollo y éxito, pero diversas razones pueden provocar deficiencias en el aprendizaje que afectan su aprovechamiento con las cuales los padres no saben lidiar. Motivada por acompañar a las familias con esos retos, que se siguen agudizando por situaciones que trastocan el proceso educativo, como la pandemia de COVID, la Dra. Nancy Viana publicó el libro AprendeÉxito: Guía para el éxito escolar desde la etapa prescolar.

En AprendÉxito, la Dra. Viana comparte su metodología basada en más de veinte años de experiencia como trabajadora social. Esta consiste en un sistema de evaluaciones y procesos que permiten descubrir la fortalezas o áreas retantes en el desarrollo del niño para trazar un plan de acción que asegure el éxito en el proceso educativo, indistintamente el niño estudie en corriente regular -presencial, híbrida o virtual- o homeschooling.

“La entrada de los niños al escenario escolar puede ser confusa para muchas familias. De repente papá y mamá comienzan a recibir referidos y quejas por parte de los maestros. Estas situaciones pueden afectar a la familia, generar problemas con el personal de la escuela y perjudicar la autoestima del niño y su aprovechamiento escolar y social a corto plazo, además de su futuro”, explicó.

Según la autora, entre los factores que afectan el aprovechamiento escolar y social figuran no contar con el apoyo de un profesional de trabajo en la niñez y la familia, no tener una metodología apropiada en el proceso de identificación y análisis que se presentan en las diferentes etapas del niño, y no saber cómo establecer un plan a corto y largo plazo que facilite su transición.

Es por eso que la doctora Viana escribió el libro de una forma simple y comprensible para los padres, guiándolos paso a paso para analizar y delinear un plan individualizado para que su niño tenga éxito en el proceso educativo.

“Mi objetivo es que este libro sirva a los padres de brújula para trazar el mapa que encaminará a los niños a potenciar sus fortalezas y capacidades para una mejor independencia en la vida”, dijo, mientras enfatizó que también es una excelente herramienta para maestros, terapeutas del habla y lengua, terapeutas físicos y ocupacionales.

Viana, quien posee un doctorado en educación, así como una maestría en trabajo social con especialidad en familias, lleva más de 20 años trabajando con estas en escenarios educativos y de salud. Actualmente es catedrática auxiliar y asesora académica en el Departamento de Trabajo Social del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Te recomendamos: