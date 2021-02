Directora CDC aclara que la agencia no está mandando a que se abran las escuelas

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, aclaró durante el fin de semana que la nueva guía para la reapertura de escuelas en medio de la pandemia, no es un mandato o una petición a que los estudiantes regresen presenciales.

"Quiero ser clara, con el lanzamiento de la estrategia operacional para escuelas del CDC, no exigimos que las escuelas vuelvan a abrir. Estas recomendaciones simplemente brindan a las escuelas una hoja de ruta necesaria desde hace mucho tiempo sobre cómo hacerlo de manera segura en diferentes niveles de enfermedad en la comunidad", escribió en redes.

I want to be clear – with the release of @CDCgov's operational strategy for schools, we are not mandating that schools reopen. These recommendations simply provide schools a long-needed roadmap for how to do so safely under different levels of disease in the community.

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) February 14, 2021