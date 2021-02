Carmelo Ríos tilda de "chiste" recomendación de la Cámara sobre secretaria de Educación

El secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos, catalogó como un “chiste sin precedentes en la historia legislativa de Puerto Rico", la pretensión de la Cámara de Representantes de recomendarle al Senado la no confirmación de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, y que sí se confirme al nominado para Salud, Carlos Mellado.

“No podía creer lo que escuchaba esta mañana, dos representantes novatas, obviamente impulsadas por el incoherente liderato del partido popular en la Cámara, le recomienda al Senado a quien debe o no confirmar. No hay otra palabra, fue un chiste. Esta Cámara es la peor en la historia, con el récord legislativo más pobre en 100 años. No pueden aprobar medidas, pero si quieren que el Senado actúe sobre sus disparates. Es un chiste sin precedentes”, dijo Ríos.

Esta mañana las presidentas de las comisiones de Educación y Salud, Sol Higgins y Deborah Soto, respectivamente, presentaron sus informes finales sobre las sesiones de interpelación de los designado a Educación y Salud. Los mismos concluyen con la recomendación al Senado de confirmar a Mellado y no confirmar a Aponte.

“Yo espero que el amigo presidente del Senado, José Luis Dalmau, entienda que la Cámara del PPD se ha convertido en el chiste de Puerto Rico y que esta acción, totalmente inapropiada, a destiempo e incoherente no es otra cosa que una movida para coger titulares. La Cámara no puede tomar acciones que son del Senado. Definitivamente necesitan asistir a la escuelita legislativa”, añadió el también portavoz alterno del PNP en la Cámara Alta.

“En la sesión de interpelación de Aponte, la cual reitero que fue totalmente a destiempo pues apenas lleva poco más de cuatro semanas en el cargo, los miembros del PPD solo la insultaron y menospreciaron, no hicieron preguntas específicas. Preguntaron cosas bajo la pasada administración. Nada sobre lo que ella está haciendo y para colmo, la inmensa mayoría de los legisladores de ese partido se fueron y no hicieron ninguna pregunta. El pueblo lo vió, fue otro chiste de esa mayoría que no tiene idea de que hacer”, finalizó diciendo Ríos.

Te recomendamos: