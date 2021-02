Cámara no recomienda al Senado que confirme a secretaria de Educación

La Cámara de Representantes presentó el martes, un informe sobre las interpelaciones a los secretarios designados de Salud y Educación, Carlos Mellado López y Elba Aponte Santos, respectivamente en la que se recomendó colgar la designación de la titular de Educación.

“Finalmente, recomendamos al doctor Mellado López, que en conjunto con la Cámara y el Senado, así como las demás dependencias de la Asamblea Legislativa, colaboremos en mejorar los protocolos frente al COVID-19 para beneficiar la salud de todos”, dijo la representante Sol Higgins quien preside la Comisión cameral de Salud, en conferencia de prensa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Deborah Soto, recomendó al Senado a que Aponte Santos no sea confirmada como secretaria de Educación.

“El informe, es importante que sepamos que, además concluye que, la designada secretaria Elba Aponte Santos fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes. No presentó un plan concreto para la reapertura de escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no explicó a esta Cámara de Representantes ni al país, cómo garantizará un entorno saludable para nuestros jóvenes y niños”, dijo Soto.

“Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación, concluimos en este informe, que la designada Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria del Departamento de Educación”, añadió.

“Quiere decir que no reúne las cualidades que se necesitan para dirigir al Departamento de Educación en momentos como estos”, sentenció.

Explicó que la recomendación de la Cámara es posponer la reapertura de escuelas hasta agosto de 2021 y se prepare un “verdadero plan” de reapertura de escuelas y se emitan los protocolos de COVID-19.