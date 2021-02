Bernabe rechaza que reforma universitaria ponga en peligro acreditación de la UPR

El senador Rafael Bernabe, portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana rechazó hoy, martes, las declaraciones los rectores de los recintos de la Universidad de Puerto Rico en el sentido de que el proyecto de reforma universitaria radicado por él y otros legisladores pone en peligro la acreditación de la Universidad de Puerto Rico.

Estas advertencias, indicó que: "tan solo repiten algunas de las objeciones que ya se presentaron en el pasado y que fueron aclaradas en su momento". Algunos rectores objetan ahora, explicó Bernabe, "que la medida pone en peligro la acreditación porque cambia la composición del cuerpo rector de la UPR, porque traslada algunas funciones del cuerpo rector a un cuerpo más representativo (la Junta Universitaria), lo cual, dicen, haría a la universidad más burocrática e ingobernable."

Según Bernabe, "estas afirmaciones son falsas. En la actualidad la mayoría del cuerpo rector es nombrada por el Gobernador y una minoría electa por la comunidad universitaria. Esto no ha provocado objeción de la agencia acreditadora (la Middle States Commission on Higher Education). El proyecto de reforma mantiene una mayoría nombrada por el gobernador. No hay base, por tanto, para objeción alguna. Lo que si cambia es la manera en que el Gobernador hace sus nombramientos, para limitar los nombramientos con criterios estrictamente político-partidistas, que sí han puesto en peligro la acreditación de la UPR, como ha señalado la MSCHE. Puede verse el Estándar 7.2b de la MSCHE. Lejos de poner en peligro, esta y otros aspectos de la reforma propuesta facilitan que la UPR mantenga su acreditación".

Por otro lado, Bernabe señaló que: "no tiene sentido describir la reforma como un aumento de la burocracia. Burocracia es lo que tenemos ahora: una Junta de Gobierno que desde arriba lo decide todo, sin participación real de la comunidad universitaria. Esto, además de antidemocrático se presta para el micro-manejo por parte de la Junta de Gobierno, algo contra lo cual la MSCHE también ha advertido. Bajo la reforma propuesta, el cuerpo rector seguirá tomando decisiones claves y estratégicas como la orientación general de la UPR para que sirva al interés público, la aprobación del plan de desarrollo sistémico, la creación de unidades, entre otras áreas. Pero otras decisiones más inmediatas pasarán a la Junta Universitaria, que tiene representación más amplia de la comunidad universitaria. Esto democratiza las decisiones, lo cual permite tomar en cuenta más puntos de vistas e información. La democracia no es desorganización sino una forma de organización opuesta a la organización burocrática que ahora tenemos".

Bernabe indicó que no existe disposición alguna de la MSCHE que impida los cambios propuestos.

"La Middle States no entra en consideraciones sobre cómo se establecen por ley los organismos rectores de la universidad, solo se asegura de que cumplan los roles que la ley les asigna. Hay que aclarar", insistió, "que el Proyecto del Senado 172 no se escribió a la carrera. Es producto del trabajo exhaustivo del Comité Multisectorial de Reforma Universitaria, que tiene representación docente, no docente, estudiantil y de la comunidad en general. La medida tiene como objetivo democratizar el funcionamiento de la UPR, de liberarla del control político partidista y de asegurar su salud financiera."

De igual manera, no es correcto plantear que la propuesta de reforma no cumple con las disposiciones de la Oficina del Contralor sobre las juntas directivas de corporaciones públicas. Puede irse punto por punto del documento "Deberes, responsabilidades y funciones de los miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas" de abril 2019 de la Oficina del Contralor y se verá que la propuesta de reforma en nada se aparta de sus disposiciones. Baste mencionar que el documento empieza indicando que "Los deberes y responsabilidades de las juntas se establecen en las leyes creadoras de las corporaciones, en los reglamentos internos de cada cuerpo rector u otras leyes aprobadas para algún propósito especial". Y eso es lo que haría el Proyecto 172″.

El senador concluyó indicando que: "me alegra, que algunos de los rectores indicaron que están de acuerdo con parte de la legislación propuesta y que están dispuestos a dialogar. Les invito a que sometan sus enmiendas al proyecto propuesto. Se les dará la más cuidadosa atención y consideración".