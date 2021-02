Salud reconoce que necesitan claridad sobre vacunas administradas... dicen trabajan en ello

Ante las declaraciones del oncólogo Fernando Cabanillas en el programa Jugando Pelota Dura de que solo se ha administrado un 54 por ciento de las vacunas contra el COVID-19 recibidas en la Isla, el designado secretario de Salud, Carlos Mellado, aseveró que el problema no está en la administración de vacunas, sino en el proceso de transmisión de datos.

"Se han distribuido 544,200, de las cuales están registradas 399,711. Una diferencia de 144,489 correspondientes a 70K sin registrar y 74.4K vivas o en congeladores de proveedores. Ajustando detalles para aumentar el registro de vacunas administradas", manifestó Mellado mediante la red social Twitter.

Las expresiones de Mellado surgieron luego que Cabanillas señaló que, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), Puerto Rico no ha administrado un 46 por ciento de las vacunas que han llegado a la Isla.

"El problema no es que no nos están llegando suficientes vacunas. El problema es que no estamos vacunando suficiente gente. ¿Dónde están esas vacunas? No sé. Pero, están en Puerto Rico según los CDC", puntualizó Cabanillas.

