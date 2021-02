Henry Neumann no votará por Elba Aponte como secretaria de Educación

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Henry Neumann Zayas, expresó que no votará a favor de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, para que sea confirmada en el cargo.

En entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, Neumann Zayas comentó que no se puede "dar el lujo de tener una secretaria de Educación que no esté firme y que no tenga el control de lo que va a hacer. No, yo no voy a votar por ella".

Asimismo, mencionó que "ese es el segundo puesto más importante que hay en Puerto Rico después de la gobernación y yo la veo ambivalente".

A Aponte Santos se le realizó una interpelación en la Cámara de Representantes la pasada semana que tuvo un intercambio de preguntas que duró unas 11 horas, con relación al contenido de la guía para el regreso a clases presenciales, la privatización de escuelas y otro temas relacionados a sus funciones.

