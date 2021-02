Puertorriqueño trabajó en el último episodio de WandaVision

Un joven puertorriqueño conocido en las redes sociales como Quique Rivera compartió hoy con sus seguidores que trabajó en una pieza “stop-motion” para el último episodio de la miniserie de televisión WandaVision.

“Muy emocionado de compartir que trabajé una pieza en stop motion para el episodio de hoy de WandaVision! No voy a decir mucho por no dañar sorpresas a quienes no han visto el episodio aún, pero por ahora, gracias mil al gran Simon Wilches Cast por invitarme a trabajar tan divertido proyecto, siempre un placer crear contigo! Y a mi gran amigo y co-conspirador Anuardi José que creó los props y sets de la pieza – Boricuas y Latinos represent!!”, escribió el artista boricua en su página de Facebook que ya se inundó con mensajes de celebración.

WandaVision ​ es una miniserie creada por Jac Schaeffer que se transmite exclusivamente para la plataforma de streaming Disney+. El próximo capítulo está pautado para estrenar el 5 de marzo de este año.