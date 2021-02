Mujer gana la lotería dos días seguidos y se lleva casi un millón de dólares

Una mujer de Idaho, Estados Unidos, se ganó la lotería, no una vez, sino dos y en dos días seguidos. Con esa suerte contó Orlene Peterson quien mostró su premio y dio a conocer su historia en el sitio online Now This.

La estadounidense ganó un total de US$800 mil, divididos en US$300 mil el primer día y US$500 mil el segundo, repartidos en $216 millones primero y $360 millones después.

La posibilidad que esto pase es de 1 en 282.500.000, según informaron oficiales de la lotería y ahora Peterson aprovechará esa suerte para seguir explotándola en Las Vegas, además de pagar sus cuentas y comprar un nuevo camión.

Idaho woman Orlene Peterson just won the lottery two days in a row, taking in $300k one day and $500k the next. The chances of that happening were 1 in 282,500,000, say lottery officials. She wants to pay off bills, buy a new truck, and try her luck in Vegas with the winnings 💰 pic.twitter.com/zUXQgRdsP6

— NowThis (@nowthisnews) February 13, 2021