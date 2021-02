Delegación PNP en la Cámara censura atropellos, insultos y maltrato contra la secretaria Educación

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, arremetió contra el Partido Popular Democrático en ese cuerpo por someter a la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, a casi 12 horas de interrogatorio.

“Esto es un abuso, no existe otro adjetivo para catalogar lo que hoy (ayer) hizo la delegación del Partido Popular y su presidente, en someter a la designada Secretaria de Educación a 12 horas de un interrogatorio lleno de insultos y maltrato. Nunca en la historia moderna de la Cámara de Representantes había sucedido un atropello como el que hoy fuimos testigos. El PPD no quería una sesión de preguntas y respuestas, no quería aprender qué es lo que se está haciendo con los niños y maestros, lo que querían era linchar a una funcionaria porque no es de su administración. En las 12 horas de interpelación, apenas había miembros de esa delegación en el hemiciclo. No les interesaba, solo era hacer un espectáculo”, señaló Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, portavoz de la delegación del PNP.

“Los atropellos comenzaron desde temprano, pues la sesión de interpelación comenzó tarde, no a la una de la tarde como se supone que fuera porque los legisladores del PPD no estaban en el hemiciclo. Luego, el Presidente del cuerpo ridiculizó a la Secretaria con comentarios en torno de burla y hasta fue tan lejos como alegar de que la designada tenían un equipo electrónico en su oído para recibir información. Como si fuera poco, nunca le ofrecieron que se sentara. Solo se hizo cuando levantamos el asunto nosotros. Tener a una persona bajo interrogatorio, con comentarios ofensivos en muchos casos, por 12 horas es demasiado”, añadió el también expresidente de la Cámara Baja.

“La Secretaria designada solo lleva 38 días en su cargo y muchas de las preguntas de los miembros del partido popular eran de situaciones anteriores a su llegada. No hubo nada nuevo, todo lo que le preguntaron a la nominada ella ya lo había dicho en sobre 200 entrevistas en medios de comunicación durante las pasadas semanas. No más abuso. No más a traer secretarios y jefes de agencia para atropellarlos, abusar de ellos”, finalizó diciendo.