Choque masivo de sobre 100 carros en Texas deja varios muertos

Alrededor de 75 a 100 vehículos se vieron involucrados en un masivo choque en la carretera interestatal 35W de Fort Worth en Texas, que hasta ahora ha cobrado la vida de cinco personas y ha dejado decenas de heridos.

Según reportó la cadena ABC, el choque ocurrió cerca de las 6:30 a.m. de hoy cuando una tormenta de invierno dejaba lluvia congelada sobre la carretera, lo que provocó que una capa de hielo se formara e hiciera de la vía una resbalosa donde los conductores vieron imposible frenar.

Múltiples personas quedaron atrapadas al interior de los vehículos por horas, incluyendo conductores de camiones que también chocaron.

Video del momento en que los autos comenzaron a chocar:

Hasta el momento, el medio asegura hay sobre 30 personas hospitalizadas y los heridos siguen llegando a los centros de asistencia.

La Policía de Fort Worth estableció un punto de reunificación de familias para que allegados puedan recoger o encontrarse con conductores y pasajeros envueltos en el accidente.

#I35Pileup

There is a family reunification location for families to pick up & meet drivers/passengers involved in the pileup on I-35. The address for families to pick up their loved ones is….3700 E. Belknap (Riverside Center).

Media is NOT allowed inside the building.

— Fort Worth Police (@fortworthpd) February 11, 2021