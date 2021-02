Inamovible postura de Pierluisi para retomar clases presenciales en marzo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que no cambiará su postura de abrir las escuelas para marzo.

“Es que la directriz no es que se abran las escuelas en ninguna área en particular. Es que comience el proceso de apertura gradual de nuestros planteles escolares para proveer educación presencial. Pero eso no significa que va a comenzar ese proceso en todos los municipios. En cada municipio pues, hay circunstancias particulares, en unos municipios puede darse, en otros municipios, no”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero, eso si, que estén todos claros, el decir que vamos a paralizar toda la educación presencial hasta agosto, no cuenten conmigo para eso. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte”, añadió.

Especificó que si las escuelas no están en condiciones para poder abrir “pues no van a abrir”.

“Esa es mi posición y eso no va a cambiar”, reiteró el mandatario.

Entrevista relacionada (Secretaria de Educación):

Pierluisi Urrutia dijo que visitará una escuela en Guayanilla que no está en uso y que supuestamente está en condiciones para recibir estudiantes, según le expresó el alcalde Raúl Rivera.

Te recomendamos escuchar este episodio del podcast Con Los Editores sobre el retorno a clases presenciales:

Las expresiones del mandatario se ofrecieron durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Mercedita de Ponce donde se inauguró las facilidades remodeladas. También se mencionó que los vuelos comerciales se reanudarán este próximo primero de abril.

Este proyecto amplió la capacidad de la sala de embarque, lo que permite poder servir a dos vuelos simultáneamente, además de realizarle mejoras al punto de seguridad de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a otras áreas de la instalación.

“Ponce y la zona sur forman parte vital de nuestra economía y turismo. Mi gobierno está más que comprometido con el desarrollo de los aeropuertos regionales, incluyendo el de Mercedita en Ponce. Con la ampliación de esta sala de embarque se logra aumentar la cantidad de vuelos que se atienden a la vez, atrayendo así a más líneas aéreas y obteniendo mayor flujo de pasajeros. Todo esto tiene como resultado un impulso al turismo, creación de empleos y desarrollo económico. El desarrollo de los aeropuertos regionales es un asunto prioritario en mi gobierno, y nuestra política pública es que utilicemos el mecanismo de las alianzas público-privadas de manera que podamos maximizar el potencial de cada área con sus atributos y necesidades particulares”, sostuvo el gobernador.

En el anuncio estuvieron presentes, la comisionada residente, Jenniffer González Colón; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre; la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Eileen Vélez; el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado y el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, entre otros.

Por su parte, la comisionada residente destacó el importante rol que juega Mercedita en la Isla, y para los pueblos del sur que se han afectado en los años recientes por huracanes, terremotos y ahora por la pandemia.

“Las mejoras a las instalaciones, como esta al Aeropuerto Internacional Mercedita, son parte de esa optimización de recursos necesarias para hacer atractiva la inversión, la generación de empleos, el flujo de dinero, y van de la mano con encaminar a Puerto Rico como centro de carga aérea, estrategia que continúo impulsando desde el Congreso con las asignaciones y el desembolso de fondos federales”, expresó González Colón.

Mientras, Pizá Batiz explicó que con la expectativa de retomar próximamente los vuelos comerciales que sirven a la zona sur, la ampliada sala de embarque de Mercedita hace la experiencia a los pasajeros más cómoda, ya que cuenta con una mayor capacidad de asientos, incrementa el acceso a un mayor número de instalaciones sanitarias, al igual que aumenta la oferta de comercios disponible.

Pizá Batiz detalló que los trabajos, que se iniciaron hace seis meses y se completaron a tiempo, incluyeron la relocalización del punto de cotejo de TSA. El nuevo diseño permite ahora a dos agentes de TSA procesar pasajeros y la actualización de los equipos de revisión cuando la agencia federal lo entienda necesario. También, hay acceso a más instalaciones sanitarias dentro de la sala de espera y cuenta con cuatro nuevos mostradores con dos posiciones cada uno para uso de las aerolíneas en la sala de espera, con sus respectivos muebles de monitores de información de vuelos y apoyo. De igual forma, se relocalizaron varios espacios comerciales incluyendo las compañías de alquiler de autos y se construyeron nuevos mostradores para los mismos. También se definieron dos espacios para concesiones comerciales dentro de la sala de espera.

“Para determinar el tamaño requerido de la sala de embarque, se utilizaron las guías del “International Air Transport Association” (IATA) para espacios con un nivel de servicio (Level of Service) ‘C’, que es aceptado en la industria como capaz de proveer un buen nivel de servicio a un costo razonable. El criterio de diseño utilizado fue dos aviones Airbus A321-200, con 200 asientos al 80% de ocupación promedio”, destacó el titular de Puertos.

Este proyecto se suma a otros que la APPR ha estado realizado en Mercedita por los pasados 36 meses para mejorar la experiencia de los pasajeros, visitantes y aerolíneas que utilizan dicho aeropuerto, así como para mejorar la seguridad de estos. Entre las mejoras y proyectos se destacan la reconstrucción de la ante-pistaAlpha, la rehabilitación del sistema de impermeabilización del techo del terminal, la aplicación de emulsión asfáltica a la extensión de la Pista 12-30 y al área de viraje, y el proyecto del drenaje subterráneo en la extensión de la Pista 12-30.

Combinados, estos proyectos representan una inversión que sobrepasa los 12.8 millones de dólares.

Luego de la inauguración de la sala de embarque, el gobernador Pierluisi y Pizá Batiz hicieron entrega de cuatro unidades Chevrolet Silverado del 2021 al Negociado de Aviación, para su uso en los aeropuertos de Ponce, Isla Grande, Ceiba y Aguadilla, representando una inversión de $112,971.60.

Con esta entrega, suman 17 las unidades que Puertos ha adquirido desde agosto pasado para remozar la flota de vehículos en las diferentes áreas, lo cual no se hacía desde el 2002. El costo total de estas 17 unidades asciende a 517,043 dólares. Es una combinación de fondos del CARES Act, Fondos “Sharing” y fondos propios de la Agencia.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Manuel Goicochea de la firma MGA Consultant LLC y realizado por Comas & Comas Contractor Corp.

Te recomendamos: