Para el gobernador no hay problemas en proceso de vacunación pese a quejas de alcaldes

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el jueves la premisa emitida por varios alcaldes, entre ellos, el de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, de las filas y escasez de vacunas para los citados.

“No, bueno, puede haber ocurrido lo que tú mencionas, pero, ya no debe estar ocurriendo lo que tú mencionas. Tan sencillo como eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Alcalde de Ponce denuncia "atropello" en centro de vacunación contra el Covid-19 "La situación que se vive en la Dijols no aguanta más, no puedo hacerme de la vista larga", dijo Irizarry Pabón

“Ya hay hasta pautas, anuncios en los medios donde se está comunicando que toda persona que tenga 65 años o más esperen la llamada del personal del Departamento de Salud para proveerle un turno”, añadió.

Mencionó que para eso se está utilizando la base de datos del Seguro Social para contactar a la población de 65 años o más.

“Si por alguna razón alguien está muy ansioso y como quiera quieren personarse a un centro de salud donde se estén vacunando a personas, pues tienen que entender que es por turnos”, sentenció el mandatario.

“En cuanto a la segunda dosis, lo que se está haciendo y a mí me consta, es que si alguien va para su segunda dosis y no está disponible para ese día, se le va a dar turno”, especificó al mencionar que entre 24 a 48 horas la debe recibir.

Pierluisi Urrutia sostuvo que continúan recibiendo alrededor de 50 mil vacunas por semana.

“No hay que saber de matemáticas para saber que esto se va a tardar”, reiteró.

El ejecutivo municipal ponceño, manifestó en declaraciones escritas, su descontento sobre la situación que se vive en el centro de vacunación en el Coliseo Salvador Dijols en la Playa de Ponce.

“La situación que se vive en la Dijols no aguanta más, no puedo hacerme de la vista larga y tolerar algo que no funciona convirtiéndome en cómplice del atropello que están viviendo los ponceños y hermanos de la región. Censuro enérgicamente, el calvario por el que está atravesando toda persona que responsablemente busca cuidar su salud y de los servicios de vacunación en el coliseo de la Playa de Ponce y por eso me hago eco de los reclamos y frustraciones de mi gente. Como médico, me parece inhumano e imperdonable la manera en que se ha manejado la logística del proceso de vacunación contra el Covid-19, que dirige la Guardia Nacional”, dijo Irizarry Pabón en declaraciones escritas.

“Por este medio emplazo al Ayudante General de la Guardia Nacional, el General Reyes para que resuelva esta situación ya, creo que nos debe a todos varias explicaciones. Él (Reyes) debería de moverse a Ponce y ser testigo con sus propios ojos de lo que hemos visto y estamos pasando los ponceños con todo esto. No puede haber adultos mayores esperando más de trece y catorce horas con cita para que luego les digan que se agotaron las vacunas. Es vergonzoso e insostenible que primeros respondedores como enfermeras y personal del componente de seguridad tengan que acudir hasta cuatro y cinco veces para tener que marcharse sin su segunda dosis”, añadió.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, Irizarry Pabón no ofreció declaraciones sobre el particular.

Te recomendamos: