Buscan a mujer responsable de arrojar a madre ecuatoriana a vías del tren en El Bronx, New York

Una madre ecuatoriana de 55 años sobrevivió de milagro luego de que una mujer joven la empujara a las vías del tren en una estación de metro en El Bronx, New York. La Policía está buscando a la responsable.

El incidente ocurrió el pasado martes en la estación de la calle y Southern Boulevard en horas de la mañana, antes de las 08:00, así lo indicaron las autoridades locales.

Rosa Elizabeth Galeas Florencio de 55 años salía de un tren de la línea 2 en dirección norte en E. 174th St. cuando la mujer la empujó sin mediar palabra, dijo la policía. La ciudad ha sido testigo de una serie de ataques similares en los últimos meses. El pasado noviembre otra ecuatoriana también fue empujada a las rieles del tren y sobrevivió.

Doña Rosa, como la dicen sus allegados, es una ama de llaves que estaba dirigiéndose a su otro turno cuando pasó este incidente. Ella relató que le temía al metro desde que se mudó a New York hace cinco años.

“Vi que el tren ya se aproximaba, me dio pánico. Sentí que el tren se venía encima de mí”, expresó aterrada. Un buen samaritano logró ponerla a salvo a la vez que la agresora escapaba del lugar. La madre de dos hijos fue trasladada al Hospital St. Barnabas, aunque no sufrió heridas graves.

La policía dio a conocer imágenes de la sospechosa (debajo) para dar con su paradero.

Según los agentes, la atacante tendría de 20 a 30 años. Se desconocen las razones por las cuales decidió atacar a Rosa. El alcalde Bill De Blasio se pronunció sobre el caso el pasado martes y aseguró que era necesario aumentar la presencia policial en las estaciones de tren en toda Nueva York, pues ya varios incidentes de este tipo se han presentado en las últimas semanas en la ciudad.

🚨WANTED for ASSAULT: On 2/9 at 7:50 am, on the platform of the 174 St station in the Bronx, a 54-year-old female was pushed onto the track roadbed. She suffered cuts & bruising to her hands & body. Have info about this incident or suspect? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/nafscceEHA

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 10, 2021