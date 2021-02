Alcalde de Ponce denuncia "atropello" en centro de vacunación contra el Covid-19

El alcalde del Municipio de Ponce, Luis Irizarry Pabón, catalogó en la mañana de hoy, jueves, como un atropello la situación que viven miles de ponceños y sureños en centro de vacunación que maneja la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) en el coliseo Salvador Dijols.

"La situación que se vive en la Dijols no aguanta más, no puedo hacerme de la vista larga y tolerar algo que no funciona convirtiéndome en cómplice del atropello que están viviendo los ponceños y hermanos de la región. Censuro enérgicamente, el calvario por el que está atravesando toda persona que responsablemente busca cuidar su salud y de los servicios de vacunación en el coliseo de la Playa de Ponce y por eso me hago eco de los reclamos y frustraciones de mi gente. Como médico, me parece inhumano e imperdonable la manera en que se ha manejado la logística del proceso de vacunación contra el Covid-19, que dirige la Guardia Nacional", sostuvo el doctor a través de expresiones escritas.

Irrizary Pabón emplazó al general José Reyes, ayudante general de la GNPR, para "que resuelva esta situación ya, creo que nos debe a todos varias explicaciones. Él (Reyes) debería de moverse a Ponce y ser testigo con sus propios ojos de lo que hemos visto y estamos pasando los ponceños con todo esto. No puede haber adultos mayores esperando más de trece y catorce horas con cita para que luego les digan que se agotaron las vacunas. Es vergonzoso e insostenible que primeros respondedores como enfermeras y personal del componente de seguridad tengan que acudir hasta cuatro y cinco veces para tener que marcharse sin su segunda dosis".

El primer ejecutivo de la Ciudad Señorial exhortó, además, a "que atienda a los medios regionales y locales del sur, nuestros periodistas y comunicadores son los portavoces y defensores del pueblo y así como ellos deben cumplir con su trabajo, nuestra gente merece respuestas y soluciones efectivas y sin dilación a sus problemas".

"Por otro lado, debo aclarar que la administración municipal ha facilitado todo lo que se nos ha solicitado. No obstante, estamos a la disposición del general Reyes en cualquier otro aspecto que redunde en resolver la problemática de una vez y por todas", añadió.