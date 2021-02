Alcalde de Arecibo defiende contratación de la exsenadora Maritere González

El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez, defendió la contratación de la exsenadora Maritere González como directora del Departamento de Acción Comunal del municipio.

En entrevista con Noti Uno 1280, Ramírez aseguró que la designación de González, quien fue acusada por corrupción a nivel federal y estatal, es legal. "Yo no me les escondo al Pueblo. La nombré y voy a defender ese nombramiento porque no hay impedimento en ley que impida el nombramiento. Yo no vivo de la política", dijo.

Según informó la emisora radial, González está a cargo de supervisar los programas municipales de Child Care, Luisa Capetillo, Amas de llave, Juventud del Ayer, Auxiliar del Hogar, todos subsidiados con fondos federales. De igual modo, tiene a su cargo programas municipales como la Villa Pesquera, la Plaza del Mercado, que se administran con fondos del municipio, según denunció en declaraciones escritas el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

“El nombramiento de una persona acusada por corrupción en un puesto de supervisión es cuestionable e inmoral, porque lacera la confianza del pueblo en sus instituciones. Mas aun cuando esa persona tiene a su cargo la administración de fondos federales, por lo que podrían estar en peligro servicios directos al pueblo, como programas de amas de llave, programas para niños y jóvenes, y madres solteras”, sentenció el representante por el Distrito 13.

