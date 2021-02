Es claro que el confinamiento nos ha forzado a pasar más tiempo ante las pantallas, sea por trabajo u ocio y esto ha traído serias consecuencias para nuestra salud ocular. Optocosmética: El cuidado de los ojos ante una vida frente a la pantalla

En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta de Alcon/Ipsos del año pasado revelaba que casi la mitad de los encuestados (45%) experimentó una sensación de ojos secos y el 60%, a su vez, está preocupado por lo que podría provocarle a sus ojos el aumento de tiempo frente a la pantalla.

Optocosmética: El cuidado de los ojos ante una vida frente a la pantalla

Ahora bien, la afección no es nueva y el auge de los productos para el cuidado de esta área comenzó a verse desde el año pasado, pero ahora es más popular.

Al respecto, Emma Grace Bailey, estratega de belleza para la agencia de tendencias más grande del mundo, WGSN, le comentó a Metro que al vivir más tiempo frente a las pantallas y tener tensión e irritación en los ojos, esto anima a los consumidores “a buscar productos que alivien y protejan los ojos, elaborados con ingredientes hipoalergénicos no tóxicos que no causen más irritación. Por eso, los optocosméticos comprenden una nueva área para las marcas que buscan atender esta demanda”, explica.

Por otro lado, la experta añade que la exposición a la luz azul de los dispositivos impulsa esta tendencia, y el estudio de sus impactos en la piel se ha discutido desde hace 4 años.

“Como se menciona en WGSN Beauty, las búsquedas de Google en todo el mundo para ‘lentes de luz azul’ alcanzaron su punto máximo en abril del año pasado, mientras las personas se adaptaban al trabajo desde casa. Nuestra exposición diaria a las pantallas se ha multiplicado por diez desde que se impusieron las cuarentenas y pasamos más tiempo frente a ellas que lejos de ellas. Como resultado, nuestros ojos se fatigan e irritan y nuestra salud ocular está más en el centro de atención. Proteger nuestra piel y ojos de la luz azul se está convirtiendo en una obligación. También, los tapabocas han acelerado esta tendencia, ya que el uso de una cubierta facial estimula el flujo de aire hacia los ojos, lo que reduce su capacidad de producir lágrimas, provocando ojos secos, con picazón y enrojecidos y como el uso de estas piezas no se acortará, los consumidores buscan productos de belleza que puedan usar sobre y alrededor de los ojos que no agraven más estos problemas. Si los ojos se humedecen al usar una mascarilla y el rímel se cae de las pestañas al ojo, nadie quiere que ese producto cause más molestias”, añade.

¿Qué es lo que está buscando la gente al respecto?

Que no solo los productos, sino también el maquillaje, protejan la salud de los ojos y que traten la piel alrededor del órgano. Y las propiedades que tienen estos productos y que destaca Bailey obedecen a un cambio en la composición de los mismos.

“Esto significa que ingredientes como los parabenos y el argireline se están cambiando por interacciones hipoalergénicas, ligeras, limpias y orgánicas, mientras que el SPF en los productos de maquillaje de ojos también está aumentando. Ahora bien, las marcas que trabajan en este espacio deben asociarse con oftalmólogos para garantizar que sus productos sean creíbles y confiables: las afirmaciones respaldadas por la ciencia se están volviendo no negociables a la luz de Covid-19 y los consumidores seguirán esperando que haya evidencias de respaldo confiable disponibles”, explica Bailey.

Asimismo, se busca practicidad. Aplicadores fáciles reutilizables, incluso en maquillaje. Además, los productos de cuidado de la piel se colocarán en dispensadores con cabezal de cepillo o en otros diseños para usar lo menos las manos. De esta manera, el contacto con las bacterias será mínimo y así se mantendrá protegida un área que está sometida a un continuo desgaste desde el confinamiento.

Usa bloqueador incluso para el encierro

La luz azul no afecta solo los ojos. También toda la piel por lo que es necesario buscar un bloqueador adecuado para proteger este órgano.

Alejandra Alzate, mánager de cuidado personal de Yanbal, explica que la luz azul también “mancha la piel. Por eso, es importante usar al menos un bloqueador factor 100, como el nuestro, que protege de todos los rayos. También, es ideal usar una rutina de piel que incluya párpados y el área bajo los ojos, ya que la piel sin ningún tipo de protección dura 10 minutos sin quemarse, por lo que es importante luego de la rutina de mañana y noche, incluir el bloqueador para la zona del rostro”.

Marcas recomendadas

Emma Grace Bailey muestra los últimos descubrimientos de WGSN al respecto:

Éyes are the Story

“Es una de las marcas más recientes y emocionantes en este espacio. Se trata de una marca de bio-belleza que se lanzó el año pasado y que tiene sus raíces en la ciencia segura. La colección incluye un limpiador, suero hidratante, delineador de ojos líquido, toallitas para párpados y rímel. De manera bastante inteligente, el rímel de pestañas de tamaño completo se divide en tres tubos en miniatura para garantizar que los consumidores reemplacen el producto y el aplicador cada pocos meses para limitar las infecciones oculares”

Menicon

Tiene productos 100% compatibles con los lentes de contacto.

Supergoop

“Shimmershade es la única sombra de ojos probada clínicamente para proporcionar protección de amplio espectro SPF 30 para los párpados”, explica la experta.