Autoridades de Miami vuelven a exigir pintar mural de la bandera de P.R. en restaurante La Placita

El chef José Mendín, uno de los propietarios del restaurante La Placita en Miami, Florida, aseguró a través de las redes sociales que las autoridades de la dicha ciudad volvieron a notificarle que tenían que borrar el mural de la bandera de Puerto Rico que está en el dicho lugar.

"Aquí vamos de nuevo. La ciudad de Miami y el distrito de MiMo en medio de la pandemia no tienen nada mejor que hacer que volver a decirnos después de todo lo que hemos pasado para quitar nuestra bandera. Esto es ridículo. Quizás MiMo no se merece mi bandera aquí. Cansado de ser atacado por el cumplimiento del código. No nos rendiremos tan fácilmente, pero esto es simplemente estúpido", escribió Mendín en Internet junto a una foto del documento.

El acto Julián Gil, quien también es dueño del restaurante, expresó a través de sus historias en Instagram que el acto de las autoridades es un abuso y que el mural no se va a borrar.

La disputa por la bandera de la isla inició en 2018 cuando abrió el lugar. Sin embargo, en enero de 2020 tras años de disputa y comunicación, los comisionados de la ciudad votaron a favor de que el dicho mural podía quedarse como estaba.

