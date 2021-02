Legislatura de Santa Isabel investigará hotel propuesto en la playa de Jauca

La Legislatura Municipal de Santa Isabel aprobó por unanimidad una resolución para investigar una propuesta para construir un hotel en terrenos que presuntamente forman parte de la zona marítimo terrestre de la comunidad de Jauca, en Santa Isabel, se informó este lunes.

La resolución, presentada por la legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Reina De Jesús De Jesús, fue aprobada con el voto unánime de los legisladores municipales.

La propuesta construcción en la playa de Jauca del llamado Kontel Adventure Hotel, que constaría de tres pisos y cuyos proponentes son los empresarios hoteleros Miguel Vázquez y Sandrysabel Ortiz, ha llamado la atención entre los residentes del área.

“La organización Salvemos Jauca, grupo comunitario que reúne a ciudadanos y ciudadanas del barrio Jauca, de otras comunidades de Santa Isabel y colectividades de otros pueblos de Puerto Rico, rechazan la construcción del hotel asegurando que los residentes del área no fueron consultados, no se les notificó sobre la propuesta construcción y no se realizaron vistas públicas”, expresa la dicha resolución.

De igual forma, advierte que: “el hotel propuesto sería construido en la zona marítimo terrestre, compromete la seguridad y restringe el acceso público de la playa, así como el disfrute que el barrio Jauca, y el pueblo en general, han tenido siempre”.

De Jesús dijo que hay un buen ambiente en la nueva legislatura municipal para investigar este asunto por completo.

“El hecho de que el voto fuera unánime es algo positivo. Se nombró una Comisión Especial compuesta por los portavoces de los tres partidos. Todos queremos saber cómo ese proyecto obtuvo el endoso de la pasada administración, sin enterarse la legislatura municipal y sin consultar a las comunidades afectadas”, explicó De Jesús.

“Por eso, a petición de las comunidades, se añadió una sección a la resolución que presenté, solicitando a la nueva administración que retire el endoso dado al proyecto por el pasado alcalde. Es lo justo”, añadió.

La petición para que se investigue la construcción del hotel, también tiene su trámite en la Asamblea Legislativa, a través de la Resolución del Senado 39 y la Resolución de la Cámara 41, sometidas por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, respectivamente.