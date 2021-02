Legislador municipal de Ciales denuncia despilfarro de fondos públicos

Ezequiel Berríos Reyes, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la legislatura municipal de Ciales, denunció este lunes toda una serie de contratos cuantiosos con vencimiento en junio 30 del municipio de Ciales, a pesar de que esté actualmente cuenta con un déficit presupuestario millonario.

Algunos de esos contratos están asociados a allegados del Partido Nuevo Progresista, que actualmente ostenta la alcaldía del municipio.

“Existe un contrato a Professional Advice Group, Corp. quien preside Héctor Torres Calderón ex representante PNP de $12,000 por servicios de “consultoría legislativa”, inició Ezequiel Berríos Reyes. “Yo, como legislador municipal, no tenía conocimiento sobre eso y nunca se me comunicó. Además, ya existe una asesora de la legislatura municipal con un contrato de $9,000 dólares y que está ofreciendo sus servicios activamente. Por lo tanto, no existe necesidad alguna de otro contrato de consultoría legislativa”, continuó el legislador municipal.

Otra de las corporaciones que aparece contratada, según la información suministrada por el legislador municipal, es Esva Consulting Administration Incorporated, a base de una cuantía de $10,125 dólares por “servicios de coordinador de eventos”. Esva Consulting fue creada el 12 de enero de este mismo año. La presidenta actual, según el registro de corporaciones en el Departamento de Estado, fue empleada de la oficina del exsenador del Partido Nuevo Progresista del distrito de Arecibo, Ángel R. Martínez.

De igual manera, existe un contrato de $15,000 a “djes consulting group” por servicios de publicidad, a pesar de que ya existe un contrato de relaciones públicas con una cuantía de $3,000 dólares. Berríos Reyes calificó esta duplicidad como un “despilfarro” de fondos públicos por parte del municipio.

“Algunas de estas contrataciones tienen vigencia hasta junio de este año. El alcalde de nuestro municipio debe explicar cuáles serán los servicios que le proveerán al pueblo de Ciales”, recalcó el legislador municipal, que a su vez indicó que enviará una carta a la presidenta de la legislatura para citar al alcalde para que ofrezca sus explicaciones sobre estas contrataciones.

Berríos Reyes también sostuvo que someterá medidas para en la legislatura municipal para prohibir el nepotismo y salvaguardar la transparencia en toda contratación.

Esta semana el legislador municipal estará publicando un video en sus redes sociales explicando toda esta situación a la ciudadanía del pueblo de Ciales, solicitando informes al alcalde de cuáles serán los servicios que proveerán esas corporaciones y si no hay contestación clara, solicitará que se anulen los contratos.