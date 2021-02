Denuncian pésimas condiciones de salud y seguridad para vigilantes en Isla de Mona

El sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3647 que representa a los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denunció hoy, lunes, que los vigilantes que laboran en Isla de Mona trabajan en pésimas condiciones de trabajo y con serios problemas que atentan contra su seguridad y salud.

“Lamentablemente nuestros compañeros de la Isla de Mona están enfrentándose a pésimas condiciones laborales, que atentan contra su salud y seguridad. Estos compañero que tienen que vivir en esta Isla por 7 días consecutivos , 24/7, han tenido que quedarse hasta por 21 días consecutivos por las condiciones del tiempo y el mar, embarcaciones dañadas, entre otros contratiempos . Actualmente los cambios se hacen en lanchas de la Agencia, cuando están en servicios. Si por alguna razón las lanchas de la Agencia, no estar en condiciones se solicita a otras agencias estatales y federales los servicios para sacar el personal y si está así lo autorizan es que se puede hacer el cambio del personal. Actualmente, el avión de la Agencia no se utiliza desde el 30 de diciembre de 2019 porque no está al día con lo que requiere la FCC. Los Vigilantes pernoctan en una residencia donde carecen de un techo estable, con filtraciones, puertas y ventanas dañadas. No hay ningún tipo de mantenimiento y mejoras.” explicó Marcos Pagán, presidente de la unión del Cuerpo de Vigilantes, SPU Local 3647.

Pagán señaló que en estos días llegaron 24 indocumentados y se pusieron bajo custodia y arresto por tres vigilantes que están prestando servicios en la Mona. “Entendemos que debido a lo complejidad de los trabajos y las áreas geográficas de la Isla, mínimo deben haber 4 vigilantes para intervenir e impedir cualquier entrada de indocumentados y drogas. El Cuerpo de Vigilantes, está a cargo de la seguridad de la isla incluyendo el personal civil de la agencia, embarcaciones, cazadores, entre otros. Estas condiciones no son aptas para seres humanos y le estamos solicitando al Secretario una reunión con todo el personal del Cuerpo de Vigilantes que labora en Isla de Mona que son los que conocen sus condiciones laborales, así sabrá de primera mano las serias condiciones con las que están lidiando diariamente .” sentenció.

Entre las condiciones denunciadas se destacan:

1. Techo podrido, lleno de hongo y filtraciones de agua hacia el interior de la casa.

2. Puertas y ventanas remendadas con cinta adhesiva gris.

3. Escaleras sueltas y rotas.

4. Vehículos dañados y mohosos.

5. Escasez de Alimentos y envío de comida con fecha a punto de ser expirada. Importante que se actualicen los inventarios semanales y se les de seguimiento. Debe haber una alternativa que permita comprar los alimentos perecederos semanalmente.

6. Basura acumulada por semanas. Lo que trae mal olor, descomposición y animales.

7. Puertas y camas llenas de polilla.

8. Losetas rotas y áreas sin losetas

9. Utensilios de comida están extremadamente viejos y muchos inservibles

10. Cambio de Turnos de más de 7 días. Hay vigilantes que han estado hasta veintiún (21) días en la Isla porque las condiciones del mar no permite hacer el cambio o porque las embarcaciones están dañadas. Debe existir un plan b para sacar el personal y tener disponible el avión.

11. El avión está fuera de servicios desde el 30 de diciembre de 2019.

12. Falta de Personal de Cuerpo de Vigilantes. Solamente están enviando 3 vigilantes a la Isla, cuando mínimo deben enviar 4 vigilantes. La seguridad de la reserva, personal civil, cazadores, embarcaciones, entrada de indocumentados, incautamiento de drogas, entre otros recaen en el Cuerpo de Vigilantes.

13. Hace años que no se fumiga, insectos y roedores.

14. Receptáculos eléctricos expuestos y se mojan debido a los liqueos.

15. Pocos trabajadores en el área de limpieza (Trabajador I). Los Vigilantes prestan ayuda para el mantenimiento de las áreas.

16. Los Vigilantes confeccionan sus propios alimentos incluyendo el del personal civil el 95% de las veces y están a cargo de toda la seguridad.

17. El deterioro es de todas las Facilidades: Casa de los Vigilantes, Casa del Oficial de Manejo, Casa de los Trabajadores y cocina

18. Necesidad de una lancha de mayor impacto para los cambios de turno y el manejo de los alimentos para las personas que pernoctan en la Isla. Esto ante las condiciones maritimas existente en esa zona.

La unión le realizó una comunicación al Secretario exigiendo acción inmediata. “Ante nuestra petición de acción, lo único que ha surgido es el comentario de que los van a mudar a otra vivienda que hay en la Isla que está igual o en peores condiciones a la actual. Eso no es ningún avance ni ninguna solución. Estos compañeros no tienen que vivir en estas condiciones. Es responsabilidad del patrono brindarles un lugar de trabajo seguro que no atente contra su salud y seguridad. Hacemos responsable al Secretario de cualquier situación que ocurra ante esta crasa negligencia. Llevaremos este reclamo a OSHA y a través de los foros pertinentes.” finalizó el líder sindical.