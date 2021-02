Casi 30 funcionarios de la CEE tuvieron acceso a la vacuna contra el COVID

Aunque el proceso para vacunación contra el coronavirus, COVID-19, en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue interrumpido por instrucciones del designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado; cerca de 30 funcionarios de la entidad lograron tener acceso a la dosis, y solo tres la rechazaron de manera formal.

Según confirmó a Metro la oficina de prensa de la CEE, el organismo había sido autorizado para vacunar 10 personas diarias. Sus vacunaciones ocurrieron en enero 27, 28 y 29. Sin embargo, aunque no pueden corroborar la cantidad de personas vacunadas, ya que no cuentan con una lista oficial de quienes se vacunaron, tienen conocimiento que dos solicitaron mover su día, ya que no podían asistir en la fecha asignada, por lo que al menos 28 personas en la CEE tuvieron acceso a las vacunas en medio de la fase de primeros respondedores y adultos mayores.

Según la oficina de prensa de la CEE, funcionarios de los tres partidos principales, Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), fueron vacunados. No pudieron precisar si de Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad así lo hicieron.

Por otro lado, se indicó que los únicos que rechazaron formalmente vacunarse fueron el comisionado electoral y la comisionada alterna del PIP, Roberto Iván Aponte y Claribel Lanausse, respectivamente, y el comisionado electoral alterno de Dignidad, Carlos Pérez Sierra. El pasado comisionado electoral de Dignidad, Juan Manuel Frontera, ya había salido del cargo.

Te podría interesar:

Renuncia epidemióloga Fabiola Cruz al Departamento de Salud Deja su cargo como Directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos.

El pasado lunes, luego de que se publicara que empleados públicos, periodistas y otras personas que no pertenecían a la fase permitida se estaban vacunando, el secretario de Salud firmó una orden administrativa para ordenar que el proceso de vacunación continúe exclusivamente para adultos mayores, maestros y personal del Departamento de Educación. “Vamos a garantizar que las vacunas lleguen a donde realmente tienen que llegar acorde con la fase actual. Nuestros adultos mayores son nuestra prioridad. Ellos representan la población más vulnerable y es nuestro deber garantizarle la vacuna para evitar contagios que pueden prevenirse. No vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde. Ante los cambios que dispone la nueva orden administrativa seguiremos vigilantes para que la directriz no se viole bajo ningún concepto”, sostuvo en ese momento el salubrista.

El jueves, Mellado firmó otra ordenanza para que toda persona que reciba la dosis fuera de fase reciba una multa de $5 mil. "Para desalentar que proveedores de la vacuna o personas que aún no se encuentran en la etapa de vacunación que estamos implementando, en el día de ayer firmé una Orden Administrativa advirtiendo de la imposición de multas de hasta $5,000 a todo aquel proveedor que administre vacunas fuera de tiempo o a aquella persona que intente vacunarse fuera de la etapa que le toca", sostuvo.