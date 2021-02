El nuevo look de Shakira que nos hace viajar al año 2000

Shakira puede teñirse el cabello del color que quiera, en el momento que quiera y lucirá hermosa, joven, como si el tiempo no hubiese pasado para aquella veinteañera de finales de los 90. Este 05 de febrero la cantante sorprendió a sus fans con un cambio de look con el que su rojiza melena volvió a la luz. Este clip sirvió para promocionar su último sencillo "Girl Like Me" en colaboración con los Black Eyed Peas.

"¡Voilà!" escribió junto a una primera foto revelando su nuevo look, que hizo recordar la portada de “Grandes Éxitos” (2002), e incluso también compararon su peinado con el que usó durante su actuación en MTV Unplugged en 1999. "¡¡¡Redkira ha vuelto!!!" escribió una persona en Instagram. "MTV Unplugged vibes", dijo alguien más.

La estrella también publicó un video de ella misma peinándose con un cepillo secador mientras "Girl Like Me" suena de fondo. "¡Sorpresa!" subtituló el clip. En este video la estrella colombiana explica que quería pintarse su melena de rosado. "La idea era que me quedara más rosa. Pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí, que era un poco más intenso", se oye decir a Shakira.

¿Shakira vendió sus temas?

Después de lanzar la nueva canción en diciembre, circuló el rumor de que Shakira vendió sus derechos de publicación musical a Hipgnosis Songs Fund Limited. La empresa británica de gestión de canciones e inversión en propiedad intelectual musical, registrada en Guernsey, publicó un comunicado de su fundador, Merck Mercuriadis, en su cuenta oficial de Twitter ese mismo día.

"Bienvenidos a la familia Hipgnosis @shakira. Lo que nadie debería dar por sentado es que Shakira es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, habiendo escrito o coescrito prácticamente todas las canciones que ha escrito", se lee al comienzo. El extenso catálogo se compone de 145 canciones, incluidos éxitos como "Hips Don't Lie", "La Tortura" y "She Wolf".

Para sorpresa de muchos, "Girl Like Me" también formó part de la venta. "Ser compositora es un logro que considero igual, y quizás incluso mayor, que ser cantante y artista", dijo Shakira en un comunicado, según la revista Billboard. "A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, pertenece no solo para mí, sino también para quienes lo aprecian".

