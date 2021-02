Contrarreloj la reapertura de escuelas pese al COVID-19

A pesar de que aún el gobierno no ha revelado un protocolo para la reapertura de planteles escolares, el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) marchan contrarreloj para un posible reinicio de clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19. Y aunque se desconoce la identidad de los planteles que contemplan reabrir, ambas agencias aseguraron que tendrán las instalaciones escolares listas para el próximo 3 de marzo.

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi, admitió a Metro que, al momento, no cuenta con un protocolo para reabrir los planteles. A su vez, a un mes de la fecha pautada, el DE tampoco ha divulgado las 172 escuelas que podrían recibir estudiantes de forma presencial. Aun así, el director de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Miguel Colón, y Andrés Rivera, director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), aseguraron —en entrevistas separadas— que los planteles estarán listos para la fecha propuesta por el gobierno para el retorno presencial.

"Estamos enfocados en darle inicio a las primeras 172 escuelas y estamos en un proceso de obras de mantenimiento. Claro está, estas obras son que los baños estén en condiciones, facilidades limpias, áreas verdes en buenas condiciones y libre de riesgos", dijo Colón en entrevista con Metro.

A pesar de que hay escuelas que no han recibido mantenimiento en su planta física, Colón planteó que aquellas instalaciones que finalmente sean seleccionadas por el gobierno estarán listas para el 3 de marzo. “Estamos seguros que sí. Vamos a estar trabajándolas y van a estar listas. Vamos a estar poniendo todo nuestro empeño día y noche, sin parar, para que esas escuelas estén listas”, señaló, quien comentó que las labores de mantenimiento a finales de diciembre.

Y pese a que el gobierno no cuenta con un protocolo final para el reinicio de clases, Colón no precisó si han sostenido reuniones con el liderato gubernamental para elaborar un plan que contemple las medidas de seguridad que se deberán cumplir. Se limitó a responder que la designada secretaria del DE, Elba Aponte, les solicitó habilitar dichos planteles.

Rivera, mientras tanto, no supo precisar si el DE tomó en consideración las tasas de positividad en las comunidades y municipios para seleccionar las escuelas asignadas a la AEP para labores de mantenimiento. “Eso lo debería responder nuestra secretaria de Educación”, respondió Rivera. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda que la tasa de positividad del COVID-19 esté por debajo del umbral de 5%. Actualmente, la tasa de positividad del COVID-19 en el país ronda el 9%.

El funcionario indicó que a la AEP se le asignó 56 instalaciones escolares alrededor de la isla para su reapertura. Agregó que las escuelas seleccionadas forman parte del inventario de escuelas de la agencia que están clasificadas con la etiqueta ‘verde’, la cual significa que su estructura está en “óptimas” condiciones. Rivera, al igual que Colón, fue enfático en que la AEP culminará las labores de mantenimiento antes del 3 de marzo. “En la gran mayoría estamos en sobre el 70% de esas 56”, dijo.

A la espera de Educación

Mientras continúa la incertidumbre sobre las escuelas que podrían reabrir en marzo, Metro realizó un recorrido por varios planteles escolares para examinar las condiciones en que se encuentran. Metro solicitó al DE las escuelas que contemplan reabrir, pero

En la Escuela Juan Ponce de León en Guaynabo, la directora Ada Mari Zambrana indicó que el DE no les ha indicado si están incluidas en las 172 instalaciones escolares que podrían reiniciar clases el próximo 3 de marzo. Al momento de visitar el plantel, personal de mantenimiento escolar realizaba labores de limpieza, pero Zambrana mencionó que aún no se ha arreglado un problema de filtración en el techo de la escuela. Y aunque estima que no impediría un posible regreso a clases, espera que este pueda ser resuelto con prontitud.

Ante esto, Colón, indicó que cuentan con un proyecto, financiado con fondos federales, para realizar estas labores en unos 36 planteles de OMEP. Sin embargo, al momento de la entrevista, no pudo precisar si la escuela Juan Ponce de León se encuentra entre dichas instalaciones escolares.

Zambrana, por su parte, opinó que se debe contar con el sentir de la comunidad escolar ya que podrían haber familias que no quieran enviar a sus hijos a la escuela debido a la pandemia. “Pienso que si se va a empezar el 3 de marzo…El primer paso, que ya hicimos, es ver qué familias están dispuestas a traer a sus niños de manera presencial y ver cuál es la realidad de esa familia…No es empezar y ya, por eso hay que escuchar a las comunidades”, expuso.

Mientras tanto, Metro también visitó la escuela Basilio Milán Hernández en Toa Baja, en donde el pabellón del plantel se encuentra clausurado debido a constantes filtraciones que han provocado el colapso de plafones. Ante esto, Rivera aseguró que la reparación de este techo se encuentra entre los planes de la agencia, aunque reconoció que no han decidido si lo hará la propia AEP o si otorgarán un contrato para el sellado del techo.

Sin embargo, en cuanto a las medidas de protección ante el COVID-19, el plantel toabajeño ya contaba con termómetros en la entrada y en varias oficinas. No obstante, en los pasillos no se pudo apreciar suficiente rotulación en torno a medidas de seguridad ante el COVID-19.

En cambio, en el plantel de Guaynabo, se pudo apreciar varios rótulos en las paredes que indicaban las medidas de protección para combatir el coronavirus e instrucciones de distanciamiento físico.

