Alcaldesa de Canóvanas entrega de equipos de seguridad a empleados municipales

Con el objetivo de fomentar la seguridad ocupacional en el Municipio de Canóvanas, la alcaldesa Lornna Soto Villanueva entregó hoy, viernes, de equipos de seguridad a más 200 empleados de Obras Públicas.

“El Municipio de Canóvanas cuenta con una oficina de seguridad y salud ocupacional bien activa. La cual se ocupa aplicar medidas de prevención de riesgos laborales. Como alcaldesa me he ocupado constantemente de hacer inversiones en este programa, en especial aumentar las garantías de seguridad, equipos y adiestramientos para nuestros empleados. De esta forma, logramos que no se afecte el servicio que nuestros empleados ofrecen a la comunidad.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria orientada a proteger la salud de los trabajadores en una empresa pública o privada. Además, de acuerdo a la misma entidad, ésta tiene como objetivo eliminar todas las condiciones laborales que pongan en peligro su salud y seguridad.

Más de 223 empleados recibieron los equipos de seguridad. El presupuesto utilizado para la adquisición de estos equipos provino de fondos municipales.

Los trabajadores municipales que recibieron sus equipos pertenecían a las divisiones municipales de: obras públicas, transportación y mecánica.

Por otro lado, Soto hizo entrega de dos nuevos vehículos para los programas de desinfección de hogares y comercios, con una inversión de 60 mil dólares provenientes de fondos de los Estados Unidos bajo el Cares Act COVID-19.

“Continuamos aumentando la flota de vehículos para combatir el COVID19 en las comunidades logrando un total de 12 vehículos oficiales para un total de inversión federal de $510,000.00”.