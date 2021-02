Este camaleón podría ser el reptil más pequeño del mundo

Científicos alemanes han descubierto recientemente una nueva especie de camaleón en una zona de selva tropical del norte de Madagascar. El llamado nanocamaleón cabe en la punta de un dedo, ya que tiene el tamaño de una semilla de girasol. Se cree que es el reptil más pequeño de la Tierra.

Meet Brookesia nana, the Nano-Chameleon, probably the world's smallest amniote vertebrate! We just published its discovery in @SciReports : https://t.co/PxZRcPeExh https://t.co/6JtlkMxD5I Read more about it here: https://t.co/XtVzH9P5J3 📸Frank Glaw pic.twitter.com/tUeyOxCcNr

13.5

milímetros mide un macho adulto medio de esta especie de camaleón.

Curious about how we study tiny #chameleons, why we look at their #genitals, and how minuscule #animals can change the way we understand the world?

Here's a ✨T H R E A D✨🧵

(1/21) pic.twitter.com/QNXEN3CWng

— Dr Mark D. Scherz (@MarkScherz) January 28, 2021