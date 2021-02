El increíble relato del joven que recibió primer trasplante exitoso de rostro y manos del mundo

En julio de 2018, Joe DiMeo enfrentó el trágico accidente automovilístico que le dejó el 80% de su cuerpo quemado. Se quedó dormido cuando conducía desde su trabajo hasta su casa, luego de un turno nocturno. De ahí en más, todo fue una batalla constante.

Despertó en el hospital donde lo ingresaron tras casi tres meses de intensos tratamientos y alrededor de 20 cirugías, como informó People, medio al que el joven oriundo de Nueva Jersey le brindó una entrevista. Pero ese "despertar" significó encontrarse con un cuerpo totalmente nuevo. Médicos debieron amputarle los dedos debido a las quemaduras graves, no tenía labios y los párpados estaban completamente fusionados. "Hicieron lo mejor que pudieron por mí", dijo el joven agradecido.

Relató que cuando estuvo de regreso en su casa, "solía tumbarme en el sofá porque no podía hacer nada en absoluto". "Me sentaba en el sofá y miraba la televisión y jugaba con mis perros, y trataba de ser lo más activo posible", contó.

Así, a pesar de que siempre vio el lado positivo de las cosas, en 2019 comenzó con las conversaciones respecto de un posible trasplante, con el Dr. Eduardo Rodríguez, un experto de renombre mundial en cirugía plástica reconstructiva en NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York.

"Cuando hablamos de la posibilidad de hacer tanto las manos como la cara, tuve que hacerle saber que esto se ha intentado dos veces en el mundo y ambos han fallado, y de hecho uno de esos pacientes murió", dijo Rodríguez al mencionado medio.

"I want to share my story to give people hope," says Joe DiMeo, who received the world's first successful face and double hand #transplant in August 2020. "I am so grateful to have received a face and double hand transplant, which has given me a second chance at life." pic.twitter.com/ljkix9Qq0F

— NYU Langone Health (@nyulangone) February 3, 2021