Cientos de escuelas no están listas para volver a las clases presenciales

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Victor Manuel Bonilla Sánchez, dijo este miércoles en entrevista radial que cientos de escuelas que han visitado tienen problemas de planta física y les falta personal para poder retornar a dar clases de manera presencial.

“En el área de Internet, el 50 por ciento de las escuelas visitadas, el Internet de alta velocidad no tiene esa frecuencia para que los estudiantes puedan conectarse”, dijo Bonilla Sánchez en entrevista radial con Normando en la Mañana por Notiuno 630, en torno a la radiografía que hizo la AMPR de los planteles escolares.

“Trenta de 682 (escuelas) no tienen director. Trabajadores sociales, que es un personal tan importante en estos momentos, 15 escuelas no lo poseen, no están nombrados en este momento todavía. Los enfermeros escolares, del total de las escuelas visitadas, 22 no cuenta con enfermeros escolares. Aun mas, y eso es preocupante, sicólogos escolares, que es el personal que el Departamento (de Educación) ha dicho que ha contratado, 162 escuelas todavía no poseen un sicólogo escolar”, sostuvo Bonilla Sánchez.

“Los salones equipados para ofrecer educación especial, de las visitadas, 118 escuelas no tienen la preparación de los salones para atender esa matrícula. La facultad tampoco está completa en 272 escuelas”, dijo el Presidente de la AMPR.

“En cuanto a planta física, de las 682 (escuelas), 239 todavía no han podado el patio. No han recogido escombros en 214 planteles. No han decomisado basura, y se convierte en escombros, en 247 escuelas. No han pintado el plantel escolar 422. No han entregado el kit de limpieza, que es tan importante en este momento, en 68 escuelas”, añadió Bonilla Sánchez.

“Y es bien importante señalar que para garantizar el distanciamiento, que es parte de lo que nosotros estamos señalando de por qué no se pueden abrir las escuelas de forma presencial en marzo, es que 243 escuelas mostraron que no tienen capacidad para el distanciamiento social. Esto quiere decir que cuando los estudiantes se puedan sentar, no pueden separarse en seis pies (de distancia). En 175 escuelas no se permite la separación de las sillas porque los salones son demasiado de pequeños” expresó el líder magisterial.

“Y 189 escuelas mostraron problemas visibles de comején, de ratas, de asbesto no visible. Esos son los problemas que vimos en planta física en esas 682 escuelas que ya se han visitado a nivel de Isla”, dijo Bonilla Sánchez.

El Presidente de la AMPR expresó que la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) podían poner al día las escuelas desde el cierre que se hizo en marzo pasado a causa de la pandemia de Covid-19.

“No sé que hicieron en estos meses. En casi un año que estuvieron cerradas. Y aun mas nos preocupa que son problemas de planta física, que estuvieron casi un año cerradas y el hongo, que es otro aspecto que nosostros estamos mirando, porque también tenemos niños, personal docente y no docente que padecen de asma”, sentenció Bonilla Sánchez.

