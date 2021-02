Mueren dos agentes del FBI en medio de allanamiento en la Florida

Dos agentes del FBI murieron y tres resultaron heridos el martes en Florida mientras cumplían con una orden judicial contra un hombre acusado de explotación infantil, quien también pereció, informaron las autoridades.

El sospechoso murió durante el enfrentamiento en el que se atrincheró dentro de una casa, dijo el agente especial del FBI en Miami, Michael D. Leverock.

Dos de los agentes heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento y se encuentran en condición estable, dijo Leverock, y agregó que los nombres de los agentes fallecidos no se darán a conocer de inmediato.

El suceso empezó cuando estallaron disparos a eso de las 6 a.m. en el complejo residencial Water Terrace en Sunrise, Florida, dijo Julius McLymont, un vecino de la zona.

Añadió que al principio pensó que era el tubo de escape de un carro pero que unos dos minutos después escuchó otra andanada de balazos. Salió de su casa a ver qué ocurría y vio patrullas policiales y ambulancias llegando. Dos policías trataban de prestar auxilio al alguien en el suelo, quien fue colocado en una ambulancia.

Un equipo SWAT llegó poco después y rodeó el edificio.

Otro gran contingente policial estaba aglomerado frente al hospital de Fort Lauderdale donde fueron llevadas las víctimas, según imágenes transmitidas por una televisora local.

El Departamento de Policía de Sunrise tuiteó sobre la concentración de unidades policiales y el cierre de las vías aledañas.

El suceso ocurrió en Water Terrace, un complejo de viviendas en el poblado de Sunrise. La policía exhortó a la ciudadanía a quedarse en su casa y mantener la calma mientras agentes cerraban el acceso a la zona.

El fiscal general del estado Monty Wilkinson está al tanto del tema y está monitoreando la situación, informó un vocero del Departamento de Justicia.

