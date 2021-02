Reino Unido investiga propagación variante sudafricana ante nuevos casos

Varias localidades de Inglaterra harán pruebas a la población para determinar la propagación de la variante sudafricana del coronavirus, después de que se hayan detectado casos no conectados directamente con un viaje a Sudáfrica o con positivos conocidos de esa cepa, informa este lunes 1 de febrero de 2021 la BBC.

Los análisis a domicilio se iniciarán en Woking, en el condado sureño de Surrey, donde recientemente se han identificado dos casos de este tipo, y se realizarán también en las localidades de Londres y Walsall (centro) y otras zonas en los condados de Kent (sureste) y Hertfordshire (al norte de Londres), indica la emisora pública.

Reino Unido - EFE

En Woking, los tests aleatorios los llevarán a cabo el Foro Local de Resiliencia (SLRF, en ingles) junto con la autoridad sanitaria de Inglaterra y el Ministerio de Sanidad, confirmó el Consejo de distrito de Surrey.

La directora de salud pública del condado, Ruth Hutchinson, aseguró que se trata de "una medida de precaución".

"Cuántos más casos de la variante encontremos, más probabilidades tenemos de evitar que se extienda", afirmó, al tiempo que animó a los vecinos a hacerse la prueba para "ayudar a sus comunidades y seres queridos".

"Es importante subrayar que actualmente no existen pruebas de que esta variante cause una enfermedad más grave", dijo la experta, que agregó que "no hay necesidad de preocuparse".

Hasta ahora, el centenar de casos de la cepa sudafricana que las autoridades sanitarias habían detectado en análisis aleatorios de tests positivos habían podido relacionarse con personas que habían viajado al país o con otros portadores, lo que no ocurre con los últimos contagios.

Aunque hay muchas mutaciones del virus en todo el mundo, los expertos siguen con particular atención unas cuantas, entre ellas la 501.V2 sudafricana, pues se sospecha que es más transmisible y no se sabe aún si funcionarán contra ella las actuales vacunas.

Según los últimos datos oficiales, el Reino Unido, donde también circula una variante conocida como "británica" altamente contagiosa, registró entre el sábado y el domingo 21.088 nuevos contagios de coronavirus y 587 nuevas muertes, hasta un total de 106.158.