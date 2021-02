García Padilla protesta por el precio de los plátanos

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, protestó a través de las redes sociales por el alto precio que se venden los plátanos en algunos supermercados.

"Hoy, 31/enero/2021, vi 3 plátanos vendidos por $3.99 en un supermercado. El margen de ganancia es, probablemente, más de 150% versus a cuánto ese supermercado compró esos plátanos. Si bien es cierto que hace unos meses los plátanos escasearon y llegaron a estar $0.84 centavos (precio entregados en el supermercado), hoy ese no es el caso. Con toda probabilidad, ese supermercado compró esos plátanos a menos de $0.59 c/u", escribió el exmandatario.

García Padilla añadió que: "Para apoyar al agricultor local, los supermercados deben hacer accesibles los productos a la gente, al tiempo que tienen un retorno de inversión razonable. Tener un retorno de inversión excesivamente alto, al tiempo que regatean con los agricultores para comprarles a precios excesivamente bajos, no es justo y no es apoyar a nuestros agricultores. De igual forma, teniendo producto fresco del país disponible a un precio razonable, no deberían importar productos no-frescos, por ganarse aún mas. Apoyemos la agricultura local. Si el campo no produce, la ciudad no come".

