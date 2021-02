Cambio a proceso de vacunación no altera planes del gobierno para reabrir escuelas

El gobierno central continúa a apuntando a un reinicio de clases presenciales en el mes de marzo, a pesar de que esta mañana el Departamento de Salud anunciara que, por las próximas cuatro semanas solo se administrará la vacuna contra el Covid-19 a personas mayores de 65 años, lo que excluye temporeramente del proceso a gran parte de los empleados escolares.

La secretaria de la Gobernación, Noelia García, enfatizó previo a una reunión del gabinete ejecutivo que el gobierno se dejará llevar por las guías que establezcan las autoridades federales.

“La recomendación del epidemiólogo de Estados Unidos (Anthony Fauci) y los análisis del Departamento de Salud (federal) básicamente reflejan que el contagio en los niños y la dinámica en el aula va a ser menor a lo que se pudiera ver en cualquier otro escenario. No podemos tener dos guías, tenemos que usar la federal. Esos son los que están proveyendo los análisis, proveyendo las vacunas, proveyendo los fondos y la estructura y nos tenemos que dejar llevar por lo que establece el Departamento de Salud federal”, recalcó la funcionaria.

García argumentó que el daño producido a los niños ante la imposibilidad de acudir a las aulas excede el riesgo que conlleva el potencial de brotes en las comunidades escolares.

“El que no esté el sistema educativo abierto trae un disloque social contundente. Necesitamos entender que, paralelamente con la salud física, la salud emocional también es una prioridad social”, subrayó la secretaria de la Gobernación.

Ante cuestionamientos de que las tasas de positividad aún no se han reducido a un nivel que permita garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades escolares y sus familias, García ripostó que el gobierno no tomará una decisión “alocada”, si bien el criterio será en todo momento adoptar las guías federales.

“La reducción de casos se esta dando. Ha constantemente ido bajando, no solamente los casos de hospitalización, los (pacientes) que están en intensivo. Se está dando. No es una decisión alocada. No nos estamos yendo en contra de la estrategia salubrista. Nos vamos a dejar llevar por lo que dice las estrategias salubristas del Departamento de Salud federal”, puntualizó.

En las pasadas semanas, la tasa de positividad entre las personas que se han administrado pruebas diagnósticas ha rondado el 10%, muy lejos del 3% que se estima razonable para la reapertura segura de planteles escolares.

Esta mañana, el ‘dashboard’ del Departamento de Salud ubicaba en 293 la cantidad de pacientes hospitalizados por Covid-19, 55 en intensivo y 40 con ventilador.

“La primera estrategia es la limpieza, mantenimiento y reapertura de las escuelas que puedan estar inmediatamente listas. Siempre van a haber varias fases. El currículo escolar, el Departamento de Educación ya esta trabajando con él. La coordinación con las guaguas y comedores escolares, todo se está trabajando paralelamente. No tenemos una fecha escrita en piedra, pero todo se esta moviendo para estimular que esa apertura sea en marzo. Necesitamos hacerlo”, dijo García al preguntársele si el gobierno evalúa la posibilidad de impulsar la reapertura de salones en regiones con tasas de positividad más reducidas.

“Vamos a garantizar que las vacunas lleguen a donde realmente tienen que llegar acorde con la fase actual. Nuestros adultos mayores son nuestra prioridad. Ellos representan la población más vulnerable y es nuestro deber garantizarle la vacuna para evitar contagios que pueden prevenirse. No vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde. Ante los cambios que dispone la nueva orden administrativa seguiremos vigilantes para que la directriz no se viole bajo ningún concepto”, sostuvo esta mañana el secretaria designado de Salud, Carlos Mellado, al anunciar la firma de una orden administrativa para impulsar la vacunación exclusiva a esa población.