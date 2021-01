Jenniffer González presenta proyecto contra el bullying a estudiantes LGBTTQ

Los congresistas Jenniffer González Colón y Raja Krishnamoorthi informaron hoy, domingo, que presentaron una medida en contra del acoso (“bullying”) a estudiantes LGBTTQ: State Taskforce Opportunity Program (STOP) Bullying Act.

La medida busca incentivar el establecimiento de grupos de trabajo en contra del acoso a través de los estados para estudiar, atacar y reducir el acoso en las escuelas. Atiende específicamente el acoso de los estudiantes LGBTTQ y está respaldado por GLSEN, una organización educativa que trabaja para poner fin a la discriminación, y el acoso basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y promover la inclusión cultural LGBTTQ y la conciencia en las escuelas desde preescolar hasta duodécimo grado.

“Como Presidenta de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, trabajé en legislación para promover un ambiente educativo seguro, libre de acoso escolar y cibernético y ahora desde el Congreso impulso esta iniciativa”, dijo Jenniffer González Colón. “La Ley STOP Bullying establecerá un programa de subvenciones federales a través del Departamento de Educación que otorgará asistencia financiera a los estados para establecer grupos de trabajo contra el hostigamiento y el acoso. Este programa ayudará a crear entornos seguros que fomenten la educación de nuestros niños para satisfacer sus necesidades. Agradezco a todos mis colegas que forman parte de este esfuerzo”.

“Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje y crecimiento, pero eso es imposible cuando los niños no se sienten seguros”, dijo el congresista Raja Krishnamoorthi.

“He vuelto a radicar la Ley STOP Bullying porque el bullying en las escuelas sigue siendo un problema que amenaza la educación y el bienestar de nuestros niños. La creación de grupos de trabajo contra el acoso escolar es una respuesta probada para abordar estos problemas y los nuevos grupos de trabajo que establece nuestra legislación ayudarán a fomentar la aceptación de todos los estudiantes independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, orientación sexual, género, identidad y religión”.

Este proyecto de ley empoderará y proporcionará la estructura que los estados necesitan para crear políticas anti-bullying efectivas y duraderas para atender cada uno de los entornos únicos que rodean al bullying en los planteles escolares.

La ley STOP Bullying se basa en los modelos de trece estados y el Distrito de Columbia que han convocado grupos de trabajo contra el acoso y el acoso para evaluar y fortalecer los programas de prevención del acoso. La ley STOP Bullying incentiva la creación de un grupo de trabajo anti-bullying en cada estado, lo que hace que las escuelas sean más seguras para todos los niños. Seguimos aprendiendo cómo la existencia de comisiones o grupos de trabajo a nivel estatal puede proporcionar beneficios a largo plazo, lo que permite flexibilidad a los estados para trabajar en las necesidades específicas de sus distritos escolares.

“Las condiciones hostiles en los entornos escolares pueden tener un impacto negativo en el bienestar psicológico, el desarrollo social y emocional y el rendimiento académico de los niños. Esto es particularmente perjudicial para los estudiantes de grupos marginados, como los estudiantes LBGTTQ +, los estudiantes de color o los que tienen una discapacidad”, dijo Arthur C. Evans Jr., PhD, director ejecutivo de la Asociación Americana de Psicología. “La APA aplaude al Representante Krishnamoorthi por introducir una legislación que ayudaría a garantizar un clima escolar positivo y seguro para todos los estudiantes y reconoce el papel fundamental que desempeñan los psicólogos para lograr este objetivo”.

“Los psicólogos escolares desempeñan un papel fundamental para garantizar que todos los niños se sientan seguros y apoyados en las escuelas, incluso mediante la prevención del acoso”, dijo la doctora Kathleen Minke, Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. “NASP se enorgullece de respaldar la Ley Stop Bullying, que brindará a las escuelas los recursos y la estructura necesarios para prevenir el bullying en nuestras escuelas”.

La Ley STOP Bullying está respaldada por otras organizaciones, que incluyen: American Federation of Teachers, American Psychological Association, Athlete Ally, Bayard Rustin Liberation Initiative, Center for Disability Rights, CenterLink: The Community of LGBT Centers, Council of Administrators of Special Education, Council of Parent Attorneys and Advocates, EDGE Consulting Partners, Education Law Center, Equality California, Equality North Carolina, Family Equality, FORGE, Inc., Girls, Inc., GLSEN, Hindu American Foundation, Howard Brown Health, Human Rights Campaign, National Association of Secondary School Principals, National Black Justice Coalition, National Center for Parent Leadership, Advocacy, and Community Empowerment (National PLACE), National Education Association, National Equality Action Team (NEAT), National Women’s Law Center, PFLAG National, Public Justice, Sandy Hook Promise, Sikh Coalition, Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF), Silver State Equality-Nevada, The Trevor Project.