Delegación PNP rechaza pedido de interpelación de secretarios de Salud y Educación

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, catalogó como “erráticas e incoherentes” las recientes acciones de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en dicho cuerpo, incluyendo el pedido de interpelar a los secretarios de los departamentos de Salud y Educación.

“Esta semana hemos visto las movidas erráticas e incoherentes de una delegación que no tiene ningún norte. El Pueblo de Puerto Rico fue testigo del desastre que sucedió el jueves y viernes en unas vistas públicas que no tenían validez legal. Ahora continuamos viendo las erráticas acciones en el pedido de interpelación de los Secretarios de Salud y Educación. Tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando con esa delegación? Una sesión de interpelación es algo serio, y se utiliza después de haber agotado todos los recursos disponibles. No se hace como primera opción, tal y como busca hacer esta delegación. Nuestra delegación rechaza la idea de interpelar a personas que no se han rehusado en dar la información, y segundo, que apenas llevan poco más de tres semanas en sus puestos luego de un cambio de administración. Rechazamos esta acción innecesaria”, señaló Méndez Núñez.

Te podría interesar:

https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/01/31/presentaran-resolucion-salud-educacion-expliquen-planes-manejo-del-covid-19.html?fbclid=IwAR3Dfj9y08uTBHBGzv7QD_6GV9hP1ebC1YNoyCTY01OXhV50yTP5hM98gWw

De esta manera el también expresidente de la Cámara Baja respondió a la solicitud de dos representantes del PPD de interpelar a los secretarios de Salud y Educación, Elba Aponte y Carlos Mellado, respectivamente, sobre los planes del Ejecutivo de reanudar en el mes de marzo las clases presenciales.

“Si a la Cámara del PPD le interesa de verdad conocer los planes de acción para el regreso de estudiantes a tomar clases de manera presencial, lo primero que se hace es solicitar esa información, sea por una llamada o carta oficial. Si el mismo no es respondido, entonces se hace una vista pública y ahí se logra la información. El recurso de interpelación se deja como última alternativa. Estoy seguro de que ambos secretarios no tienen ningún problema en brindar los datos solicitados, sea en reuniones o hasta en vistas ejecutivas, pero venir a pedir una interpelación ahora es totalmente errático e incoherente y deja mucho que decir de las verdaderas intenciones del PPD”, agregó el líder novoprogresista.