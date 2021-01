Aumenta incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico

Para evaluar la incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico, la Dra. Ana Patricia Ortiz de la Escuela Gradada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció los hallazgos del estudio “Incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico, 2001-2017.”

La investigación, publicada recientemente en la prestigiosa revista JAMA Oncology, fue realizada en conjunto con los doctores Karen J. Ortiz Ortiz, Vivian Colón López, Guillermo Tortolero Luna, y Carlos R. Torres Cintrón del Recinto de Ciencias Médicas y del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR, junto a Chi Fang Wu y Ashish A. Deshmukh de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas.

“Aunque las tendencias en la incidencia del cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos están bien documentadas, las tendencias recientes en Puerto Rico no están claras, en particular entre los grupos de edad y las cohortes de nacimiento que pueden haberse beneficiado de la detección del cáncer de cuello uterino y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH)”, expuso el doctor Ashish Deshmuhk.

Los hallazgos de la investigación, que analizó datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, demuestran que de 2001 a 2017, se diagnosticaron 3,510 casos de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico y que hubo un aumento en la ocurrencia de esta malignidad durante este periodo.

La doctora Ana Ortiz explicó que, “la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico aumentó de 9.2 a 13.0 casos por cada 100,000 años-persona del 2001 al 2017, con un aumento porcentual anual de 2.4%. El modelo de cohorte del período de edad demuestra que, en comparación con el grupo de referencia (mujeres nacidas en 1961), el riesgo de cáncer de cuello uterino es mayor en mujeres nacidas después de esta fecha. Por ejemplo, este riesgo es más de cuatro veces mayor en las mujeres nacidas después del 1991 en comparación con las mujeres nacidas en 1961”.

Al analizar los datos por grupo de edad, el estudio también documenta que en la Isla se produjo un marcado aumento en la incidencia de cáncer de cuello uterino entre las mujeres menores de 35 años durante el período de 2001 a 2010 (8.9% por año). Esto, seguido por un descenso no significativo de 3.5% del 2010 al 2017. Mientras que la incidencia aumentó rápidamente entre las mujeres de 35 a 64 años, con un aumento promedio de 2.9% por año. No hubo cambios significativos entre las mujeres de 65 años o más durante el periodo evaluado.

Los investigadores explican que estos hallazgos son de gran preocupación dado que en los Estados Unidos el cáncer de cuello uterino está disminuyendo. Por lo tanto, hacen falta investigaciones adicionales para entender el porqué de los patrones ascendentes observados en Puerto Rico en los pasados años.

“Con el fin de ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino en Puerto Rico, debemos continuar promoviendo la vacunación contra VPH y la utilización de las pruebas de detección temprana”, exaltó el doctor Guillermo Tortolero, también director del Plan para el Control de Cáncer de Puerto Rico.

Este trabajo fue posible mediante un grant del Instituto Nacional de Cáncer (NCI). Los doctores Brad R. Weiner, Reynold López Enriquez, y Ana Patricia Ortiz son los Investigadores Principales de esta asignación de $7.3 millones a nivel local, para el proyecto colaborativo entre el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y el reconocido MD Anderson Cancer Center (MDACC) en Houston, Texas. La colaboración denominada como UPR/MDACC Partnership for Excellence in Cancer Research se enfoca actualmente en el estudio de los cánceres asociados a infecciones.

“Este grant es muy importante para Puerto Rico y los esfuerzos de prevención y control de cáncer en nuestra población. Nos complace poder apoyar a estos y tantos otros investigadores a entender mejor el problema de cáncer en Puerto Rico, así como a desarrollar mejores maneras para prevenir y tratar esta enfermedad”, resaltó el doctor Brad Weiner, investigador del Recinto de Río Piedras de la UPR.